¿Cómo Sé que Alerta Sísmica es por Simulacro Nacional 2026? Protección Civil Explica

Hoy, 6 de mayo de 2026, los altavoces emitirán la Alerta Sísmica en distintas ciudades del país, lo que puede generar dudas entre la población sobre si trata de una emergencia real o un ejercicio de para reforzar la cultura de protección civil. En N+ te compartimos cómo saber si se trata del Simulacro Nacional o de un sismo.

Toma en cuenta que las autoridades informaron previamente la fecha y hora exacta del Simulacro Nacional, por lo que si la alerta suena en ese momento programado, es muy probable que forme parte del ejercicio, en N+ te damos todos los detalles en Recibirás Alerta de Terremoto: ¿A Qué Hora Llegará a tu Celular el Próximo Mensaje por Sismo?.

Video: Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y a Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica en México?

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Así puedes saber que se trata de un Simulacro Nacional

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), existen una manera específica de identificar que la Alerta Sísmica corresponde a un simulacro. La principal diferencia es que el sonido de la alerta en el celular va acompañado de un mensaje que indica explícitamente que se trata de un ejercicio, con la frase "esto es un simulacro". Este anuncio busca evitar confusiones y pánico entre las personas, considera que anteriormente te contamos lo que debes saber: ¿Qué Mensaje me Llegará por Simulacro Nacional 2026? Este Texto Enviarán al Celular el 6 de Mayo.

El objetivo del Simulacro Nacional 2026 es fortalecer la capacidad de respuesta ante sismos, fomentar la participación ciudadana y evaluar protocolos de emergencia en hogares, escuelas y centros de trabajo. Protección Civil subraya que, aunque se trate de un ejercicio, es fundamental tomarlo con seriedad y seguir las medidas de seguridad como si fuera un evento real.

Mantente pendiente a los anuncios oficiales de las autoridades, donde se difunde información en tiempo real para confirmar cualquier actividad sísmica.



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