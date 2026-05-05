¿Posible Próximo Terremoto se Sentiría en CDMX? Este Sería el Impacto de Fuerte Sismo en México

La posibilidad de un sismo de gran magnitud en México causa preocupación, luego de la activación de la Alerta Sísmica de mayo 2026, en N+ te contamos qué dicen las autoridades sobre un próximo terremoto y cómo sería su impacto e CDMX, de acuerdo con un ejercicio de vigilancia de Protección Civil.

Es importante que tomes en cuenta que las autoridades aclaran que no se trata de una predicción, si no de un escenario hipotético utilizado para fines de prevención.

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En ese sentido, mantienen en vigilancia en la llamada Brecha de Guerrero, que es una región ubicada en el océano Pacífico frente a la costa de Guerrero donde se ha acumulado energía tectónica durante más de un siglo.

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¿Dónde se ubica la Brecha de Guerrero?

La brecha sísmica se extiende por aproximadamente 230 kilómetros, desde el sur de Acapulco hasta Papanoa, en la región conocida como Costa Grande. Se trata de un punto dentro de la zona de subducción del Pacífico mexicano, donde históricamente se han generado sismos de gran magnitud.

Considera que esta zona no ha registrado un sismo mayor a magnitud 7.0 desde 1911, lo que incrementa la probabilidad de un evento de gran intensidad debido a la acumulación de tensión entre la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana.

Simulación plantea escenario de alto impacto

Autoridades han planteado un escenario hipotético para ejercicios de prevención, que consiste en un terremoto de magnitud 8.2 con epicentro a unos 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre las zonas de Petatlán y Coyuca de Benítez.

En este supuesto, se prevé una intensidad extrema en zonas costeras de Guerrero y efectos severos en la Ciudad de México, lo que permitiría evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia de gran escala.

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