¿Qué Mensaje me Llegará por Simulacro Nacional 2026? Este Texto Enviarán al Celular el 6 de Mayo

México está a pocas horas de vivir el Primer Simulacro Nacional el próximo 6 de mayo de 2026. Y para fomentar la cultura de Protección Civil se enviará un mensaje a tu celular, por lo que en N+ te adelantamos qué dirá el texto y a qué hora te llegará hasta la palma de tu mano.

Si bien ya te dimos a conocer la fecha exacta en la que tendrá lugar el simulacro, en una nota previa te explicamos a qué hora sonará la alerta sísmica y por cuánto tiempo se emitirá la alarma.

Pero atento, porque hoy se registró un sismo con epicentro en Oaxaca y no llegó el mensaje de alertamiento a los celulares, a lo que la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México respondió que se debió a que la plataforma se hallaba en mantenimiento.

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¿Qué mensaje llegará a los celulares durante el Simulacro Nacional del 6 de mayo 2026?

Además de emitirse una alarma fuerte por las bocinas de tu celular, verás que aparece un mensaje con la leyenda "Esto es un simulacro", además de la fecha y hora, que en este caso deberá ser 6 de Mayo 2026, 11:00 horas.

Adicionalmente se prevé que aparezca la siguiente leyenda: "Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Primer Simulacro Nacional de 2026". Aunque pueden registrarse algunos cambios.

Aunque no sería el único cambio, desde febrero de este año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció cambios en la alerta que llega a los teléfonos celulares, entre ellos retirar la leyenda "Alerta Presidencial" y bajar el volumen del sonido que se emite.

En la siguiente imagen verás un ejemplo del mensaje que debes observar en tu celular.

Este es el texto que verás en tu celular con motivo del Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuál es la hipótesis del simulacro del 6 de mayo?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) el simulacro del 6 de mayo de 2026 tendrá una hipótesis de sismo magnitud 8.2 con epicentro en la Costa de Guerrero, exactamente -55km al NO de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benitez.

Con dicha hipótesis el sismo que se presentaría en la Ciudad de México y el Estado de México sería de intensidad fuerte. Mientras que en Querétaro se sentiría moderado y en Guadalajara débil.

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¿A qué hora es el simulacro en mayo de 2026?

Para que no te alteres, recuerda que el Primer Simulacro Nacional 2026 activará la Alerta Sísmica en punto de las 11:00 horas, lo que te permite establecer protocolos con tu familia o compañeros de trabajo en caso de que se registre un temblor.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer qué debe contener una mochila de emergencia.

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