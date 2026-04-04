Simulacro Nacional 2026: A Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica en Edomex

El próximo 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para fortalecer la cultura de prevención y mejorar la respuesta ante emergencias. Uno de los puntos clave para la población es saber a qué hora sonará la alerta sísmica en el Estado de México.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la alerta sísmica se activará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el que comenzará oficialmente el ejercicio en el Estado de México y en otras entidades donde este sistema está disponible.

Cuál será la hipotesis del sismo

El simulacro tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero y una profundidad de 18 kilómetros, escenario que representa un alto riesgo para diversas regiones del país. Entre las zonas consideradas están Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, así como la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla y municipios mexiquenses.

El objetivo principal de este ejercicio es fomentar la preparación de la población, además de fortalecer las capacidades de respuesta de las unidades internas de protección civil en instituciones públicas y privadas.

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Alerta sísmica 2026. Foto: Cuartoscuro

Este será el mensaje que recibirás en tu celular

Como parte del ejercicio, también se implementará un sistema de alerta que llegará directamente a los teléfonos celulares mediante tecnología de radiodifusión. Este mensaje se recibirá incluso sin conexión a internet o saldo, con sonido y vibración, interrumpiendo cualquier actividad para garantizar que los usuarios atiendan la notificación.

En el mensaje podrás leer:

“ESTO ES UN SIMULACRO- Este es n mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México- ESTO ES UN SIMULACRO”.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a participar activamente para reforzar la cultura de prevención.

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