¿Cómo Me Puedo Contagiar de Cepa Andes de Hantavirus? Cuidado con Estos Síntomas

¡Ten cuidado con los síntomas del Hantavirus! La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer cómo se puede contagiar la cepa Andes de Hantavirus, en N+ más te decimos qué puede provocar la enfermedad.

Cabe señalar que la OMS compartió qué está pasando con esta enfermedad y si puede llegar a pasar lo mismo que en 2020, en N+ te contamos todos los detalles: OMS Alerta por Más Contagios de Hantavirus: Confirma Si el Brote Será Pandemia Como COVID-19.

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Cabe señalar que especificó que la cepa Andes es un tipo de virus detectado en Sudamérica que puede provocar una enfermedad respiratoria grave e incluso mortal.

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¿Cómo se transmite la cepa Andes de hantavirus?

La cepa Andes pertenece a la familia de hantavirus que circulan en América y es una de las pocas variantes en el mundo donde se ha documentado transmisión limitada entre personas.

Según la OMS, este contagio entre humanos ha ocurrido principalmente entre familiares o parejas con contacto cercano y prolongado, sobre todo durante las primeras etapas de la enfermedad. Los casos se han registrado principalmente en países como Argentina y Chile.

Considera que la forma más común de contagio es la exposición a roedores infectados o a partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire.

o a partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire. Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al entrar en contacto con orina, saliva o excremento de estos animales, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

En breve más información.

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