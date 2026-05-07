¿Cómo Me Puedo Contagiar de Cepa Andes de Hantavirus? Cuidado con Estos Síntomas
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La OMS alertó por la cepa de Hantavirus que ha causado muertes; te indicamos cómo te puedes contagiar y con qué síntomas debes tener cuidado
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¡Ten cuidado con los síntomas del Hantavirus! La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer cómo se puede contagiar la cepa Andes de Hantavirus, en N+ más te decimos qué puede provocar la enfermedad.
Cabe señalar que la OMS compartió qué está pasando con esta enfermedad y si puede llegar a pasar lo mismo que en 2020, en N+ te contamos todos los detalles: OMS Alerta por Más Contagios de Hantavirus: Confirma Si el Brote Será Pandemia Como COVID-19.
Cabe señalar que especificó que la cepa Andes es un tipo de virus detectado en Sudamérica que puede provocar una enfermedad respiratoria grave e incluso mortal.
Noticia relacionada: Buscan a 30 Pasajeros que Bajaron de Crucero con Hantavirus Tras Primera Muerte del Brote.
¿Cómo se transmite la cepa Andes de hantavirus?
La cepa Andes pertenece a la familia de hantavirus que circulan en América y es una de las pocas variantes en el mundo donde se ha documentado transmisión limitada entre personas.
Según la OMS, este contagio entre humanos ha ocurrido principalmente entre familiares o parejas con contacto cercano y prolongado, sobre todo durante las primeras etapas de la enfermedad. Los casos se han registrado principalmente en países como Argentina y Chile.
- Considera que la forma más común de contagio es la exposición a roedores infectados o a partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire.
- Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al entrar en contacto con orina, saliva o excremento de estos animales, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.
En breve más información.
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