Buscan a 30 Pasajeros que Bajaron de Crucero con Hantavirus Tras Primera Muerte del Brote

Al menos treinta pasajeros abandonaron el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena el crucero del barco MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya ha causado tres muertos, anunció este jueves 7 de mayo su operador, la compañía Oceanwide Expeditions.

Ese grupo de personas está siendo rastreado para detectar si pudieron producirse contagios adicionales.

"Treinta pasajeros desembarcaron del buque Hondius en Santa Elena el 24 de abril de 2026. Esta cifra incluye el cuerpo del pasajero fallecido a bordo del Hondius el 11 de abril de 2026", indicó la empresa neerlandesa de cruceros en un comunicado, precisando que "todos esos pasajeros habían sido contactados".

"Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo", añadió la compañía.

La primera víctima mortal del brote experimentó síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, según precisó la firma en el comunicado de este jueves.

Entre la treintena de pasajeros también estaba la mujer holandesa de 69 años, esposa del fallecido, y que murió a su vez el 26 de abril en Johannesburgo tras tomar un vuelo hasta allí desde Santa Elena y tratar sin éxito de embarcar en otro avión hacia Ámsterdam.

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El tercer deceso relacionado con ese brote fue el de una segunda pasajera, fallecida a bordo el 2 de mayo.

Hasta la fecha no se había informado sobre esta parada que realizaron en Santa Elena más pasajeros del barco, además de la mujer neerlandesa acompañando el cuerpo de su marido.

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Suiza confirmó ayer miércoles 6 de mayo un contagio en ese país que afecta a un pasajero que viajó en el crucero y retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena.

Hospitalizan a azafata en Ámsterdam

A los ocho casos confirmados como contagios o sospechosos anunciados el miércoles por la OMS se sumó hoy el de una azafata neerlandesa que se encuentra hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves, y quien estuvo en contacto con la antes citada mujer de 69 años cuando esta trató de tomar un vuelo desde Johannesburgo.

La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, según dijo el Ministerio de Sanidad de este país a la cadena estatal NOS.

La afectada había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció el pasado 26 de abril.

El día antes, la mujer estuvo "brevemente" a bordo de un avión de la aerolínea KLM que partió desde la capital neerlandesa a Ámsterdam.

"Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el avión", dijo KLM en un comunicado publicado ayer miércoles, donde también precisó que se trataba del vuelo KL592.

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"Como medida de precaución, el Servicio de Salud Pública está informando a todos los pasajeros que se encontraban a bordo de este vuelo. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) indica que existen indicios de que el hantavirus en cuestión (variante andina) puede transmitirse de persona a persona, pero que esto ocurre muy raramente", añadió la aerolínea.



"A nivel internacional, solo se han descrito algunos casos. Además, la transmisión de persona a persona solo se produce cuando las personas tienen un contacto muy cercano entre sí", subraya el comunicado.

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius encendió las alertas internacionales luego de que tres pasajeros murieran y otros cinco quedaran bajo vigilancia médica.

Todos los casos corresponden a la cepa Andes y, aunque estos contagios siguen siendo raros, la enfermedad ya ha dejado decenas de muertos y más de 100 infectados en dos países de Latinoamérica durante el último año.

Lo particular del virus Andes es que es la única cepa capaz de transmitirse entre personas. Sin embargo, los casos de transmisión entre humanos suelen ser limitados, ya que requiere contacto estrecho, como compartir una cama o alimentos, según expertos.

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Con información de Agencias

ASJ