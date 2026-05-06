Hantavirus Cepa Andes: ¿En Qué Países de Latinoamérica Van Más Muertes y Casos en 2026?

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius encendió las alertas internacionales luego de que tres pasajeros murieran y otros cinco quedaran bajo vigilancia médica. Todos los casos corresponden a la cepa Andes y aunque estos contagios siguen siendo raros, la enfermedad ya ha dejado decenas de muertos y más de 100 infectados en dos países de Latinoamérica durante el último año.

Lo particular del virus Andes es que es la única cepa capaz de transmitirse entre personas. Sin embargo, los casos de transmisión entre humanos suelen ser limitados, ya que requiere contacto estrecho, como compartir una cama o alimentos, según expertos.

Las personas suelen contraer el virus por exposición a excrementos, orina o saliva de roedores.

¿En qué países hay más muertes y contagios del virus Andes?

El hantavirus cepa Andes predomina en Chile y Argentina, desde donde partió el pasado 1 de abril el crucero MV Hondius.

La variante es transmitida por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques húmedos del sur de Chile y Argentina.

Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va de año y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33% y supone un aumento de esta tasa con respecto a 2025, informó a EFE el Ministerio de Salud.

Los contagios se han registrado en 9 de las 16 regiones del país, principalmente en la zona central y austral: Metropolitana (a la que pertenece Santiago), O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En 2025, se contabilizaron un total de 44 casos y ocho fallecidos a causa de la enfermedad, lo que arroja una tasa de letalidad del 18%, de acuerdo al ministerio.

Según datos epidemiológicos públicos, entre 2020 y 2024 se han registrado entre 30 y 70 casos anuales en Chile, con una letalidad del 26% en este periodo de cinco años.

"El último caso documentado de contagio entre personas en Chile data de 2019 y se trató de una situación puntual y controlada", aseguró el ministerio, que desde enero pasado mantiene una alerta sanitaria en todo el país.

Video: Esto Debes Saber sobre el Brote de Hantavirus en un Crucero de Lujo.

En tanto, el Ministerio de Salud argentino informó el martes 5 de mayoque se registraron 101 infecciones por hantavirus desde junio de 2025, aproximadamente el doble de los casos contabilizados en el mismo período del año anterior.

La enfermedad provocó la muerte en casi un tercio de los casos el último año, según autoridades, por encima de una tasa de mortalidad promedio de 15 en los cinco años anteriores.

Aunque los casos de hantavirus solían limitarse a los extremos australes de la Patagonia, ahora el 83% se encuentra en el extremo norte de Argentina, según el Ministerio de Salud.

El ministerio emitió una alerta en enero por varios brotes mortales de hantavirus, incluso en Buenos Aires, la provincia más poblada. Los hospitales rurales están mal equipados, y los residentes no tenían idea de lo que les había golpeado.

Argentina ha sido clasificada constantemente por la Organización Mundial de la Salud como el país con la mayor incidencia en América Latina de esta rara enfermedad.

El aumento en las temperaturas amplía el alcance del virus porque, en parte, a medida que sube el calor y cambian los ecosistemas, los roedores que portan el hantavirus pueden prosperar en más lugares, señalan expertos.

¿Dónde se contagiaron los pasajeros del crucero?

Según una de las hipótesis de la Organización Mundial de la Salud, alguno de los ocho pasajeros del crucero podría haberse contagiado en Argentina antes de embarcarse.

El gobierno de Javier Milei se encuentra investigando si las dos primeras personas en presentar síntomas a bordo del crucero se contagiaron en tierra antes de embarcarse, ya que se trata de una pareja de holandeses -ambos fallecidos- que pasó cuatro meses viajando entre Argentina, Chile y Uruguay.

El ministerio chileno, sin embargo, indicó que "actualmente no existen antecedentes de que los casos confirmados del crucero hayan transitado por territorio nacional".

La principal hipótesis del gobierno argentino es que la pareja contrajo el virus durante una salida para observar aves en Ushuaia, según dos investigadores que hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a informar a la prensa mientras la investigación sigue en curso.

Las autoridades también rastrean los pasos de los turistas holandeses por las laderas boscosas de la Patagonia, en el sur de Argentina, donde se concentran algunas infecciones.

Debido a que los síntomas iniciales se parecen a la fiebre y los escalofríos de una gripe, "un turista, tal vez, dijo no, 'estoy resfriado', no le dio importancia. O sea, tiene todos los condimentos para ser un virus muy peligroso", señaló Raúl González Ittig, profesor de genética en la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del organismo científico estatal CONICET.

El virus puede incubarse en un plazo de entre una y ocho semanas. Eso dificulta saber si los pasajeros lo contrajeron antes de salir de Argentina hacia la Antártida el 1 de abril o durante una parada programada en una remota isla del Atlántico Sur.

En la provincia de Tierra del Fuego, donde el buque estuvo atracado durante semanas antes de partir, nunca se ha registrado un caso de hantavirus.

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Con información de Agencias

ASJ