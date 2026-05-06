Ebrard Llega a Toronto para Encabezar Misión Comercial México-Canadá Rumbo a Revisión del T-MEC

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, arribó este miércoles a territorio canadiense liderando una delegación sin precedentes. El objetivo de esta gira es doble: fortalecer los lazos de inversión a través de una misión empresarial masiva y avanzar en los preparativos estratégicos para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para este año.

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Una misión comercial "inédita"

Ebrard viaja acompañado por representantes de 240 empresas mexicanas de diversos sectores, entre los que destacan la agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad e industrias creativas. Esta comitiva busca encuentros de negocios para expandir sus mercados de exportación y explorar inversiones.

"Se trata de una visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá. Queremos abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas", explicó el secretario.

Como parte de la agenda, el funcionario sostendrá un almuerzo de trabajo con directivos de consorcios globales como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail y TC Energy.

Rumbo a la revisión del T-MEC

En el ámbito diplomático, el secretario de Economía se reunirá con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio Dominic LeBlanc, quien es el principal negociador de Canadá para el T-MEC.

Este encuentro es crucial, ya que se produce en un contexto internacional complejo marcado por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. Cabe recordar que las negociaciones para revisar el tratado —que representa el 30% de la economía mundial— iniciaron el pasado marzo en Washington. Previo a este viaje, Ebrard ya se había reunido en la Ciudad de México con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

La delegación mexicana

Para asegurar el éxito de las mesas de trabajo, la Secretaría de Economía informó que el secretario cuenta con el respaldo de un equipo de alto nivel:

Luis Rosendo Gutiérrez: subsecretario de Comercio Exterior.

Ximena Escobedo: subsecretaria de Industria y Comercio.

Carlos Joaquín González: embajador de México en Canadá.

Iván Sierra y Víctor Treviño: cónsules en Toronto y Montreal, respectivamente.

El T-MEC entró en vigor en 2020 bajo la administración del primer mandato de Trump, sustituyendo al antiguo TLCAN. Con esta gira, México busca acelerar su posición en el escenario norteamericano y consolidar su relación con su socio canadiense ante los retos comerciales actuales.

Con información de: EFE

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