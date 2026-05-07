Liberan Más Boletos para Concierto de BTS Hoy Jueves 7 de Mayo: ¿A Qué Hora y Cómo Adquirirlos?

Boletos adicionales para el primer concierto de BTS en la Ciudad de México como parte de la gira “BTS World Tour ‘Arirang’” serán liberados este jueves 7 de mayo, anunció OCESA.

De acuerdo con el aviso difundido por la empresa, las entradas estarán disponibles a partir de las 10:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster, luego de liberaciones relacionadas con ajustes de producción.

"Un número reducido de boletos adicionales por liberaciones de producción estará disponible para la fecha del 7 de mayo", se precisó.

Según lo reportado, se entiende que los accesos solo serán para el show de este jueves.

OCESA subrayó que la cantidad de entradas será reducida y anticipó que podrían agotarse en poco tiempo por la alta demanda de los seguidores de la agrupación surcoreana.

Asimismo, indicó que la sala de espera virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes del inicio de la venta, por lo que recomendó a los fans ingresar con anticipación y mantener activa su sesión para agilizar el proceso de compra.

"Se espera que se agoten rápidamente", se advirtió.

"Todos los boletos se venden por orden de llegada", añadió la empresa.

Los conciertos de BTS en Ciudad de México están programados para los días 7, 8 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.