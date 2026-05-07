Nuevo Reglamento de Tránsito para Dueños de Bicicletas en CDMX: ¿Qué Trámites Deben Hacer Ahora?

Moverse en ciertos tipos de transportes personales en la Ciudad de México (CDMX) ya no será igual, porque habrá un nuevo reglamento de tránsito, en N+ te detallamos qué trámites deben hacer ahora los dueños de bicicletas.

En ese sentido, los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) deberán cumplir con ciertos requerimientos con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ordenar la circulación de este tipo de transporte que cada vez es más común en la capital, así lo anunciaron las autoridades locales y también contemplaron las motos, en N+ te compartimos todos los detalles en Nuevas Reglas de Tránsito en CDMX: Dueños de Motos Eléctricas Deben Cumplir Estos Requisitos.

Considera que las modificaciones incluyen nuevos trámites obligatorios, licencias de conducir, placas y sanciones económicas para quienes incumplan el reglamento: Regulación de Vehículos Eléctricos en CDMX: Costo de Placas, Multas y Más Detalles.



Video: Nueva Regulación para Motos Eléctricas y Scooters en CDMX: Fechas para Emplacado y Multas

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¿Qué trámites deben hacer los dueños de bicicletas eléctricas?

Los trámites que contemplan la regulación aplican para bicicletas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora y cuenten con motores de mayor potencia. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), estos vehículos fueron clasificados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, los cuales deberán cumplir nuevas disposiciones similares a las de otros transportes como:

Tramitar la licencia de conducir tipo A1 o A2.

Los sueños de bicis eléctricas deben usar cascos.

No manejar bajo efectos del alcohol.

Circular únicamente en vías permitidas.

Respetar límites de velocidad y reglas de tránsito.

Considera que si tienes una bici eléctrica, las medidas entran en vigor a partir del 1 de julio de 2026, mientras que los vehículos eléctricos nuevos deberán venderse ya empacados desde los puntos de venta.

Pero no te preocupes, porque no todas las bicicletas eléctricas deberán emplacarse. Quedarán exentos aquellos modelos con asistencia eléctrica limitada que no superen los 25 km/h, los que tengan motores de baja potencia y que tengan un peso menor de 35 km.

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