Modificación al Calendario Escolar SEP 2026: ¿Quiénes Tienen 2 y 3 Meses de Vacaciones?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una modificación al calendario escolar 2025-2026, por lo que millones de estudiantes de nivel Básico y Media Superior en México tendrán un periodo vacacional más largo de lo habitual, en N+ te contamos quiénes tendrán 2 y 3 meses de vacaciones.

El adelanto del fin del ciclo escolar se debe a las altas temperaturas y al Mundial de Futbol 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, con la inauguración en el Estadio Ciudad de México.

El ajuste fue aprobado por unanimidad durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), que fue encabezada por Mario Delgado Carrillo y representantes educativos de las 32 entidades del país, en N+ te contamos todos los detalles previamente en SEP Confirma que se Adelanta Cierre de Ciclo Escolar por el Mundial 2026: Esta es la Fecha.

Video: Por Altas Temperaturas y el Mundial, SEP Anuncia Que se Adelanta Fin de Ciclo Escolar en el País

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¿Cuánto tiempo de vacaciones tendrán maestros y personal educativo?

Aunque los estudiantes tendrán un periodo vacacional más amplio de casi tres meses (86 días), el personal docente y administrativo contará con menos tiempo de receso.

más amplio de (86 días), el personal docente y administrativo contará con menos tiempo de receso. La SEP detalló que las labores administrativas concluirán el 12 de junio, mientras que maestras y maestros deberán reincorporarse el 10 de agosto para participar en actividades de preparación del nuevo ciclo escolar y sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que tendrán dos meses de vacaciones.

Para que organices tus actividades con tus hijos, considera que así quedarán las fechas con todos los ajustes que hicieron:

El día viernes 5 de junio de 2026 será el último día de clases del ciclo escolar.

El Consejo Técnico Escolar tendrá su reunión el 8 de junio de 2026, que inicialmente estaba programada para el viernes 29 de mayo.

12 de junio: será la conclusión de las labores administrativas.

10 de agosto: será el regreso de las y los docentes.

Del 17 al 28 de agosto se llevará a cabo periodo de reforzamiento de aprendizajes.

El día lunes 31 de agosto será el inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027.

Las autoridades aseguraron que el ajuste no afectará el cumplimiento de los planes y programas educativos, ya que antes del arranque del nuevo ciclo se realizarán dos semanas especiales enfocadas en reforzar conocimientos y atender necesidades académicas de las y los estudiantes.



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