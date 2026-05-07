Así Queda el Calendario Escolar de la SEP para Fin de Curso 2025-2026: Revisa las Fechas Clave

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció hoy que se modificará el calendario del Ciclo Escolar por el Mundial 2026, el cual se inaugurará el próximo 11 de junio en México. La dependencia anunció:

"Por unanimidad, acuerdan SEP y autoridades educativas estatales modificaciones al calendario escolar 2025-2026, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol"

Ante esto, el cierre del ciclo escolar terminará el viernes 5 de junio 2026.

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VIDEO: Adelanta SEP Término de Ciclo Escolar Al 5 de Junio

Así queda el Calendario Escolar de la SEP

Viernes 15 de mayo, suspensión de clases por Día del Maestro.

Jueves 4 de junio: Registro y comunicación de los avances de la evaluación. Los maestros informarán a los padres de familia las calificaciones de sus hijos.

Viernes 5 de mayo: Fin de clases del ciclo escolar 2025-2026

Viernes 8 de junio: Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria. Esta reunión es para directivos y docentes. Se reúnen para analizar temas académicos, planeación, aprendizaje de los alumnos y funcionamiento escolar.

Martes 8 al viernes 12 de junio: Cierre administrativo. Revisión y entrega de documentos, captura final de calificaciones.

Lunes 15 de junio al viernes 7 de agosto: Receso de clases para docentes y alumnos.

Lunes 10 al viernes 14 de agosto: Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva. Reunión de docentes para planear y organizar las actividades académicas y administrativas.

Lunes 17 de agosto al vienes 28 de agosto. Fortalecimiento de aprendizajes. Durante dos semanas, los alumnos regresarán a las escuelas para una reforzar conocimientos.

Lunes 31 de agosto: Inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027.

Lunes 7 de septiembre: Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil.

Miércoles 16 de septiembre: Suspensión de actividades. Día de la Independencia.

Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.

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