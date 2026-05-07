¿Por Qué la SEP Adelantó el Fin del Ciclo Escolar 2026 y el Inicio de las Vacaciones de Verano?

En una decisión unánime, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades federativas acordaron modificar el calendario escolar 2025-2026.

Esta medida, anunciada este 7 de mayo, adelanta el cierre de clases para escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior a nivel nacional.

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Las causas: Clima extremo y compromisos internacionales

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el ajuste responde a dos factores principales:

Protección ante el calor: Se busca salvaguardar a las comunidades escolares frente a las altas temperaturas que se registran actualmente.

Se busca salvaguardar a las comunidades escolares frente a las altas temperaturas que se registran actualmente. Mundial de Futbol: La realización de este evento deportivo internacional fue considerada como un motivo clave para la modificación.

La decisión fue tomada de manera colegiada durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En el acuerdo se atendieron necesidades expuestas por 10 estados y solicitudes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Adelanta SEP Término de Ciclo Escolar Al 5 de Junio

Fechas clave del nuevo calendario

Con las modificaciones, el esquema de cierre e inicio de actividades queda de la siguiente manera:

Fin del ciclo escolar 2025-2026: El próximo 5 de junio concluyen formalmente las clases.

El próximo 5 de junio concluyen formalmente las clases. Consejo Técnico Escolar (CTE): La sesión prevista originalmente para el 29 de mayo se traslada al 8 de junio.

La sesión prevista originalmente para el 29 de mayo se traslada al 8 de junio. Cierre administrativo: Todas las labores de oficina concluirán el 12 de junio.

SEP Modifica el Calendario Escolar por el Calor, ¿Qué Día Terminan las Clases Ahora?

Regreso a las aulas y ciclo escolar 2026-2027

Para garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como el máximo aprovechamiento de los estudiantes, la SEP estableció un periodo de transición:

Fin del receso escolar: El 10 de agosto las comunidades escolares regresarán para participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar.

El 10 de agosto las comunidades escolares regresarán para participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Fortalecimiento de aprendizajes: Del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas oficiales dedicadas a reforzar conocimientos y atender necesidades académicas.

Del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas oficiales dedicadas a reforzar conocimientos y atender necesidades académicas. Inicio del ciclo escolar 2026-2027: El arranque formal de las clases será el 31 de agosto.

La SEP agradeció el respaldo de las familias y la estructura educativa para concretar este ajuste, asegurando que se mantendrán las metas educativas a pesar de los cambios en las fechas.

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