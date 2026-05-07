SEP Adelanta Vacaciones de Verano 2026: Fecha de Inicio Oficial Según Nuevo Calendario Escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó de forma oficial las vacaciones de verano 2026 con motivo de la Copa Mundial de Fútbol que tendrá por primera vez tres países como sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación del país, se modificó el Calendario Escolar para concluir clases de forma anticipada.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2026?

Según el nuevo calendario escolar, las clases concluirán el próximo 5 de junio, más de un mes antes de la fecha que se había establecido de forma inicial (15 de julio).

De esta forma, será hasta el 31 de agosto cuando arranque el Ciclo Escolar 2026-2027; previo a ello, el 17 al 28 de agosto, habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.

SEP Modifica el Calendario Escolar por el Calor, ¿Qué Día Terminan las Clases Ahora?

¿Por qué modificaron el calendario escolar?

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado, esta modificación obedece, principalmente, "a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días" y que seguirá durante los meses de junio y julio.

"También por la realización del Mundial en nuestro país. Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes", añadió vía la red social X.

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