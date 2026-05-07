EUA Revocará Pasaporte a Padres que Deben Manutención de Sus Hijos; Así Aplicará Medida

El Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzará a revocar de manera proactiva los pasaportes de miles de ciudadanos que presentan adeudos significativos en el pago de manutención infantil, según The Associated Press.

Esta medida, que comenzaría el viernes, busca obligar a los padres a cumplir con sus obligaciones legales y financieras hacia sus hijos.

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Inicio con deudores de alto perfil

En una primera fase, las autoridades se centrarán en los casos más críticos. Según datos proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), existen aproximadamente 2,700 titulares de pasaportes que adeudan 100,000 dólares o más.

Sin embargo, el Departamento de Estado informó que el programa se ampliará considerablemente en el corto plazo para abarcar a cualquier padre que deba más de 2,500 dólares, cumpliendo así con el umbral establecido por una ley de 1996 que, hasta ahora, apenas se aplicaba.

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Un cambio radical en la política

Anteriormente, la restricción solo afectaba a quienes solicitaban o renovaban su pasaporte. Bajo la nueva política:

El HHS informará al Departamento de Estado sobre todos los pagos atrasados superiores a 2,500 dólares.

A los padres en este grupo que ya posean un documento vigente se les revocará el pasaporte de forma proactiva.

Los afectados serán notificados de que su documento ya no es válido para viajar.

Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, calificó la medida como una "práctica de sentido común" y señaló que, una vez saldada la deuda, los ciudadanos podrán recuperar el privilegio de tener un pasaporte estadounidense.

¿Qué pasa si el deudor está fuera de EUA?

La medida tiene implicaciones internacionales para los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el extranjero al momento de la revocación:

Deberán acudir a una embajada o consulado de los Estados Unidos.

Únicamente podrán obtener un documento de viaje de emergencia que les permita regresar exclusivamente a territorio estadounidense.

Deberán solicitar un nuevo pasaporte una vez que se confirme el pago total de sus atrasos.

Resultados del programa

Desde que se anticiparon los planes de expansión del programa en febrero, cientos de padres han comenzado a resolver sus deudas con las autoridades estatales. El Departamento de Estado subrayó la eficacia de esta herramienta:

Recaudación histórica : Desde 1998, el programa ha permitido a los estados recaudar cerca de 657 millones de dólares.

: Desde 1998, el programa ha permitido a los estados recaudar cerca de 657 millones de dólares. Pagos recientes: Solo en los últimos cinco años se han registrado más de 156 millones de dólares a través de 24,000 pagos únicos individuales.

"Estamos tomando esta medida precisamente para obligar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos", concluyó el departamento, reafirmando que el objetivo principal es el cumplimiento de la ley estadounidense.

Con información de: AP

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