Harfuch Visita a Agentes Heridos en Operativo contra 'Los Linos' en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió al Hospital del IMSS de Plan de Ayala, en Cuernavaca, Morelos, en una visita sorpresa a los agentes heridos para detener a miembros del grupo delictivo “Los Linos”.

El titular de Protección Ciudadana realizó una visita al hospital para conocer de primera mano el estado de salud de los agentes federales que resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, tras el operativo realizado en el municipio de Yautepec.

¿Por qué Harfuch visitó a agentes heridos?

El 6 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de ocho personas en Morelos, entre ellas Rodolfo “N”, alias "Don Ramón", identificado como líder de Los Linos, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores.

Los hechos ocurrieron en Yautepec luego de un enfrentamiento en el que un agresor murió y dos elementos de la SSPC resultaron lesionados.

Rodolfo "N" es identificado como líder de Los Linos, grupo criminal con presencia operativa en los municipios de Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

De acuerdo con el titular de la SSPC, la célula delictiva está relacionada con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos.

Además de trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

García Harfuch precisó que las aprehensiones ocurrieron durante una acción de la SSPC, la Guardia Nacional (GN), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gobierno de Morelos.

En los hechos, un agresor perdió la vida y dos miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resultaron lesionados, por lo que reciben atención médica especializada. Según la información oficial, uno de los agentes se encuentra de urgencia en un quirófano.

De igual manera, durante el operativo se aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas, 24 teléfonos y droga.

Las personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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Con información de N+

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