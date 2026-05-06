Detienen a ‘Don Ramón’, Líder de ‘Los Linos’, tras Enfrentamiento en Morelos: Hay Un Muerto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de cinco personas en Morelos, entre ellas Rodolfo “N”, alias Don Ramón, identificado como líder de Los Linos, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores.

Los hechos ocurrieron luego de un enfrentamiento en el que un agresor murió y dos elementos de la SSPC resultaron lesionados.

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Operativo en Morelos

De acuerdo con el titular de la SSPC, la célula delictiva está relacionada con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos.

Además de trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

García Harfuch precisó que las aprehensiones ocurrieron durante una acción de la SSPC, la Guardia Nacional (GN), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gobierno de Morelos.

En los hechos, un agresor perdió la vida y dos miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resultaron lesionados, por lo que reciben atención médica especializada.

El funcionario federal dijo que las operaciones continúan, por lo que más adelante se brindará nueva información al respecto.

Durante una acción de @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico en coordinación con el @GobiernoMorelos, fueron detenidas 5 personas y un agresor perdió la vida. Lamentablemente, dos compañeros de @SSPCMexico resultaron heridos y reciben… pic.twitter.com/qP0Qv42vcy — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 6, 2026

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Con información de N+.

spb