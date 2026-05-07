Concluye Reunión de Sheinbaum con Legisladores de Morena y Partidos Aliados en Palacio Nacional

La tarde de este jueves 7 de mayo 2026, legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde comenzaron a llegar a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Tras dos horas de reunión, Sheinbaum publicó una imagen con todos los legisladores del Movimiento, y les agradeció el apoyo y voluntad para mantener la unidad a favor de la "transformación", y remató su mensaje con la frase:

"¡Que viva la soberanía nacional!"

Fue poco antes de las 13:00 horas que poco a poco comenzaron a llegar los legisladores de estos tres partidos.

Relacionado a la frase que la presidenta publicó en su cuenta de X: "¡Que viva la soberanía nacional!", a su llegada a Palacio Nacional, el Coordinador de los Diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la reunión de hoy era para cerrar filas ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

Aseguró que no es posible cualquier intervención extranjera: "Es inadmisible cualquier intervención del exterior es inadmisible".

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