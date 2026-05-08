¿Qué Opinan Padres del Adelanto del Fin del Ciclo Escolar? Esto Dicen sobre Cambios de la SEP

La noticia de la modificación del calendario escolar 2026 con motivo del calor en México y del Mundial 2026, causó opiniones encontradas entre la comunidad de padres y madres de familia, algunos de los cuales se dijeron sorprendidos por la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aquí te damos a conocer algunas de las reacciones de los padres de familia hoy, 8 de mayo de 2026, a un día de que las autoridades educativas anunciaron que se adelantará el fin del ciclo escolar para estudiantes de educación básica.

En contexto

La SEP informó que el cierre del ciclo escolar será el 5 de junio de 2026, cuando estaba previsto para el 15 de julio.

El acuerdo se realizó en un encuentro entre el secretario de Educación, Mario Delgado, y todos los secretarios de Educación del país.

Se determinó que las labores administrativas terminarán el 12 de junio.

Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

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¿Qué opinan los padres de familia del anuncio?

Este viernes, N+ FORO acudió a escuelas de educación básica de la Ciudad de México (CDMX) para conocer las opiniones de los padres de familia, al enterarse que ahora los niños tendrán tes meses de vacaciones, 86 días.

El señor Eugenio Vázquez, padre de un alumno de secundaria en la alcaldía Miguel Hidalgo, expresó que la noticia los tomó por sorpresa y dijo que es mucho tiempo de asueto para los menores de edad.

“Creo que les afecta a los niños, se retrasan un poco. Es mucho tiempo (de vacaciones), pero qué hacemos si la SEP así lo está programando. Nos cayó como de sorpresa”, manifestó.

Otros padres de familia, entrevistados afuera de la secundaria Tlacaelel, como la señora Elizabeth, no estaban enterados de la decisión de la SEP.

Al conocer de la noticia, señalaron que su opción será poner a estudiar y repasar a sus hijos ante tanto tiempo de vacaciones; “nos mueve un poco porque teníamos planes, pero a ajustarnos”, indicó la madre de familia.

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Plan de estudios

En otros mensajes, la sociedad ha señalado que los profesores van a tener que adelantar el proceso y subir antes las calificaciones.

Lo anterior quiere decir, indicaron algunas personas, que no se terminará el plan de estudios adecuadamente.

Unos más cuestionaron qué sucederá con el tema de las escuelas privadas, si tendrán que pagar el últimes mes previsto, pues ahora se adelantará el cierre del ciclo escolar.

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Con información de N+.

spb