CNTE y Unión de Padres de Familia Rechazan Cambio de Calendario Escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarías y secretarios de educación del país, se modificó el calendario escolar, para concluir clases el próximo 5 de junio.

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El cambio, de acuerdo con lo anunciado por el titular de la cartera, Mario Delgado, se debe, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que afecta al país, y que seguirá durante junio y julio.

También se argumentó como segunda situación la realización del Mundial de futbol, que comenzará el 11 de junio en nuestro país. Esta decisión, causó una respuesta inmediata de la CNTE y de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

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Responde a intereses

La Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), rechazó las modificaciones al calendario escolar, sobre todo cuando están vinculadas con la Copa del Mundo.

En un comunicado, expresó que esta medida deja en evidencia que para el gobierno federal, pesan más los intereses económicos, comerciales y mediáticos, que las verdaderas necesidades de la educación pública...

Argumentó que, anteriormente, nunca se habían tomando medidas, para atender los efectos de las altas temperaturas, en estudiantes y maestros.

Denunció que el gobierno federal prioriza los intereses de las grandes corporaciones, antes que atender las necesidades reales de las escuelas.

Un grave error

Por su parte, la UNPF afirmó que las modificaciones son un grave error ante los altos índices de rezago educativo que hay en el país "en prácticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales".

"Adelantar el cierre del ciclo escolar significa quitar de 5 hasta 7 semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión".

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Sobre el Mundial, dijo que es inaceptable usarlo como argumento para recortar el calendario escolar. "La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realiza en tan solo 3 de los 2,500 municipios".

Mientras que las altas temperaturas "no son una novedad. Existen soluciones reales (honorarios escalonados, infraestructura temporal, apoyo tecnológico, suspensión focalizada por zona, etc.) que no implica sacrificar el calendario completo".

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Con información de N+

ICM