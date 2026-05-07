Calendario Escolar SEP 2026: ¿Qué Cambios Habrá en los Días de Clases para el Resto del Ciclo?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará cambios al calendario escolar 2026 y acá te decimos cuáles serán las modificaciones que se acordaron en la reunión de secretarios de este 7 de mayo 2026, para que sepas qué días no habrá clases en el resto del ciclo.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, previamente había informado que este jueves se realizaría la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas en la cual se definirá la suspensión de actividades escolares por distintos motivos, uno de ellos el Mundial 2026.

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¿Qué cambios tendrá el calendario escolar SEP 2026?

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, el calendario de clases tendrá modificaciones por el tema del calor, por los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial de futbol y otras circunstancias, dependiendo de cada estado. Estos son los cambios:

Suspensión de clases por el Mundial 2026 en México.

Cambios de horarios por ola de calor 2026.

Adelanto del fin del ciclo escolar 2026.

Clases en línea en algunos estados.

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¿Qué estados suspenderían clases por el Mundial 2026?

Las entidades que son sedes del Mundial en México 2026, Jalisco, Nuevo León y la CDMX, han planteado distintas alternativas para evitar afectaciones durante los partidos del torneo, que inicia el próximo 11 de junio de 2026. Entre las propuestas se encuentran clases virtuales o adelantar las vacaciones de verano, programadas oficialmente para comenzar el 15 de julio.

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Por otra parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo anunció que se contempla la suspensión de clases cuando juegue la Selección Mexicana, con el objetivo de que estudiantes y familias puedan seguir los encuentros.

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¿Qué estados cambiarán horarios de clases por calor?

El secretario de Educación de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que en caso de que el termómetro supere los 45 grados Celsius se podría valorar la suspensión de actividades académicas, así como la reducción de actividades al aire libre, con el objetivo de proteger la salud de las y los estudiantes.

Otros estados que podrían contemplar el cambio de horario de clases o incluso la suspensión de las mismas por las altas temperaturas son Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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