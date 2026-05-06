Suspenden Clases en Turno Vespertino en Escuelas de Autlán de Navarro por Emergencia Atmosférica

El Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que las clases presenciales se mantendrán suspendidas para el turno vespertino de escuelas de Autlán de Navarro debido a la emergencia atmosférica emitida por la Semadet por el incendio de un vertedero en el municipio.

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Cabe señalar que el 5 de mayo, el Flores Miramontes anunció que las clases presenciales matutinas de este miércoles serían suspendidas debido al incendio del vertedero, sin embargo, la indicación se extendió al turno vespertino debido a que continúa la emergencia atmosférica.

Fue el 5 de mayo a las 9:30 de la mañana cuando la Semadet publicó un comunicado en el que informó que se activó una alerta atmosférica en Autlán de Navarro debido al incendio de un vertedero que inició el 2 de mayo, siendo las zonas de la cabecera municipal, El Mentidero, Mezquitán y Ayuquila las más afectadas.

¿Qué recomendaciones han compartido las autoridades?

La página oficial de Aire y Salud AMG del gobierno de Jalisco, compartió algunas recomendaciones debido a la alta contaminación en el aire con riesgo para la salud:

Evitar cualquier tipo de quema.

Reducir actividades al aire libre.

Mantenerse en interiores y cerrar las puertas y ventanas.

En caso de contar con problemas respiratorios o cardiacos, acudir al centro de salud más cercano.

Redacción N+ Guadalajara

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