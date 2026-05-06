A pocas semanas del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, autoridades educativas en México evalúan posibles ajustes al calendario escolar 2025-2026, por lo que en un estado anunció suspensión de clases, en N+ te decimos en cuáles los alumnos podrán ver partidos desde su casa.

Estados como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México han planteado distintas alternativas para evitar afectaciones durante los partidos del torneo, que inicia el próximo 11 de junio de 2026. Entre las propuestas se encuentran clases virtuales o adelantar las vacaciones de verano, programadas oficialmente para comenzar el 15 de julio.

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¿Qué estado anunció suspensión de clases por Mundial 2026?

En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo anunció que se contempla la suspensión de clases cuando juegue la selección mexicana, con el objetivo de que estudiantes y familias puedan seguir los encuentros.

La medida formaría parte de una estrategia para fomentar la convivencia social durante el Mundial, aunque también ha generado debate sobre el impacto académico de estas decisiones.

La edición 2026 del torneo será histórica, ya que por primera vez contará con 48 selecciones y se realizará de manera conjunta en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de México, varias ciudades serán sede de partidos, lo que incrementa la necesidad de ajustes en movilidad, seguridad y actividades escolares, según las autoridades.

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