Hallan Sin Vida a "La Chica del Pelo Bluuu", Creadora de Contenido y Activista Trans, en Edomex

La creadora de contenido y bailarina trans, Fanny Delgado o “La Chica del Pelo Bluu”, fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en Mexicaltzingo, Estado de México; esto pasó con ella.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron luego de que los servicios de emergencia fueron alertados por el deceso de una persona al interior de un inmueble de la calle Josefa Ortiz.

Noticia relacionada: Asesinan a Adulta Mayor en su Casa en Tlalnepantla, Edomex; Tenía Huellas de Violencia

Por esta razón, elementos de la Policía Municipal se dirigieron hasta el sitio, donde identificaron a la víctima como Acinorev Esthefania Delgado Jiménez o Fanny Delgado, de 27 años de edad.

La zona quedó acordonada para comenzar con las primeras diligencias y realizar el levantamiento del cuerpo. Al departamento llegaron familiares de la influencer “La Chica del Pelo Bluuu”, quienes quedaron en shock al conocer la noticia.

Las investigaciones ya están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se presume que el cuerpo de la víctima presentaba huellas de violencia.

Video: Transfeminicidio de Vanessa Manelik: Piden Justicia a 2 Años; Buscan a Testigos para Juicio

¿Quién era Fanny Delgado, La Chica del Pelo Bluuu?

Una vez que se dio a conocer la noticia de la muerte de Fanny Delgado, las muestras de cariño no se hicieron esperar. Debido a que “La Chica del Pelo Bluuu” era muy conocida en Mexicaltzingo, debido a que era maestra de baile y siempre acudía a los eventos sonideros.

La mayoría de su contenido estaba relacionado con su pasión: el baile. En sus videos, a la tiktoker se le ve muy contenta poniendo coreografías. Además, también era activista de la comunidad trans, por lo que apoyaba causas que beneficiaran a esta población.

Fanny Delgado o “La Chica del Pelo Bluuu” era Secretaria de Diversidad Sexual del Comité Municipal del PRI en Mexicaltzingo.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familiares y amistades en este difícil momento”, indicó la institución.

Historias recomendadas:

EPP

