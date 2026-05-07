Asesinan a Adulta Mayor en su Casa en Tlalnepantla, Edomex; Tenía Huellas de Violencia

El asesinato de una adulta mayor al interior de su vivienda en el municipio de Tlalnepantla, Edomex, ha causado indignación entre las personas de la zona. La mujer fue encontrada con huellas de violencia; autoridades ya investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando los servicios de emergencias fueron alertados por el hallazgo de una mujer inconsciente con severas lesiones en el cuerpo.

Noticia relacionada: Detienen a Yael “N”, Sujeto que Reportó a su Madre Desaparecida en Col. 20 de Noviembre, CDMX

Por está razón, elementos de la Policía Municipal se dirigieron hasta la vivienda ubicada en la calle Metepec, en el fraccionamiento Nueva Ixtacala.

Video: Hallan a Adulta Mayor sin Vida en Vivienda de Tlalnepantla, Edomex

¿Cómo encontraron a la adulta mayor asesinada en Tlalnepantla?

En el lugar se percataron de que la adulta mayor tenía varias lesiones en la cabeza, presuntamente producidas por un objeto contundente. Lamentablemente, ya no contaba con signos vitales al momento del hallazgo.

Luego de confirmarse su fallecimiento, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras indagatorias. Al lugar llegaron oficiales de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional (GN).

Los vecinos relataron a N+ que la víctima se llamaba Cecilia, tenía 89 años de edad y siempre era muy amable. La adulta mayor vivía en el domicilio con otros familiares.

Además, aseguran que no escucharon nada extraño proveniente de la casa donde se cometió el crimen, de hecho, señalan que la zona es bastante segura.

“Sí fue sorpresivo (enterarme del feminicidio) cuando salía con mi esposa para desayunar y vi los movimientos de las patrullas y sí me causó impresión saber que había sucedido”, indicó un vecino.

Historias recomendadas:

EPP

