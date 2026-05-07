BTS en México: ¿Habrá Horario Extendido en Metro CDMX por Conciertos en Estadio GNP?

BTS en México es todo un fenómeno. Este 7 de mayo de 2026, inician sus conciertos en el Estadio GNP, por lo que miles de armys que se dirigen a este recinto tienen la duda si habrá servicio extendido del Metro CDMX; esto informaron las autoridades.

Las Armys están de fiesta desde ayer, debido a que los integrantes de la agrupación visitaron Palacio Nacional y se tomaron unos minutos para saludarlas y agradecer todo su apoyo desde uno de los balcones del recinto.

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Sin embargo, la verdadera fiesta inicia hoy y se extiende al fin de semana, ya que BTS ofrecerá tres shows como parte del "ARIRANG World Tour 2026", se trata de uno de los eventos más esperados, debido al nivel de producción 360° que incluye, pero sobre todo, porque marca el regreso a los escenarios de la popular banda de K-pop.

Ahora bien, el Estadio GNP es uno de los más conocidos y llegar hasta él puede ser complicado por el tránsito, el cual se intensifica por la movilidad “normal” y la que se suma por la cantidad de fans. La problemática anterior se duplica por la noche, cuando concluyen los conciertos.

Además, los fans señalan que debido a la alta demanda, los taxistas o choferes de taxis por aplicación, incrementan sus tarifas, lo que significa un gasto adicional. Sin duda, el Metro CDMX es la mejor opción para regresar a sus casas. Pero, ¿habrá horario extendido para los conciertos de BTS?

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¿Habrá horario extendido de Metro CDMX por conciertos de BTS?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha apoyado a los usuarios y asistentes a los eventos en el Estadio GNP con el horario extendido del Metro CDMX, en otras ocasiones. Especialmente cuando se tiene conocimiento de que se espera una alta demanda de asistentes y acompañantes, tal es el caso de los conciertos de BTS.

Cuando ocurre esa medida de extensión de horario del Metro, el STC permite que cinco Líneas tengan un horario especial y terminen el servicio más tarde, es decir, alrededor de la 1:00 a.m. Se trata de las siguientes rutas:

Líneas: 2, 3, 8, 9 y B (Debido a que son las más usadas y tienen estaciones clave para la movilidad)

“Oigan, ¿pero sí nos van a ampliar el horario del Metro para los conciertos de BTS?”, preguntan las armys.

El Metro CDMX ha informado que hasta el momento no se tiene contemplado ningún cambio en el horario de servicio.

“Cualquier modificación se informará por nuestras redes sociales”, confirmó.

Por lo tanto, durante los conciertos de BTS en CDMX, el horario del Metro será el siguiente:

Lunes a viernes de 5:00 a 24:00

Sábados de 6:00 a 24:00

Domingos de 7:00 a 24:00

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