Calles Cerradas por Concierto de BTS: Alternativa Vial para Llegar a Concierto en Estadio GNP

La banda surcoreana de K-pop BTS tendrá hoy, 7 de mayo de 2026, su primero de tres conciertos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que ya se vive gran furor en calles capitalinas, principalmente rumbo al Estadio GNP donde será el show.

Por esa razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció un dispositivo de seguridad y vialidad en esa zona de la alcaldía Iztacalco.

Aquí te decimos qué alternativas viales usar para llegar al recinto, pues ya hay cierre de calles aledañas.

Noticia relacionada: Precios de Boletos BTS: ¿Cuánto Cuestan en Cada Zona del Estadio GNP por Liberación de Accesos?

Video: Durmieron en la Calle por BTS: Ellos son los Primeros en la Fila para el Concierto de Hoy 7 de Mayo

Operativo vial y de seguridad

La SSC informó que la finalidad del operativo es garantizar la integridad física y patrimonial de quienes acudan al evento “BTS World Tour 'Arirang' in México City”, los días 7, 9 y 10 de mayo 2026.

Esos días, en un horario de 20:00 a 02:00 horas, se desplegarán mil 186 policías, apoyados de 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, quienes realizarán las acciones de prevención de ilícitos y de faltas administrativas.

Asimismo, se apostarán en las entradas, salidas, pasillos, estacionamiento y zona de gradas y alimentos, 784 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), apoyados con cinco vehículos, con la finalidad de evitar el ingreso de objetos prohibidos y cualquier alteración del orden público.

Noticia relacionada: Mapa Concierto de BTS en México: ¿A Qué Hora Empieza y Abren las Puertas del Estadio en CDMX?

Video: CDMX Vive Furor Army por Conciertos de BTS: Fans Llaman a Respetar a la Banda de K-Pop

Apoyo de binomios caninos

También se contará con el apoyo de los binomios caninos Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba, especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, quienes realizarán revisiones no intrusivas en los accesos, además de recorridos en áreas comunes y las zonas de gradas

La SSC añadió que se realizarán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del recinto y zonas aledañas, con el fin de salvaguardar la integridad de los asistentes y prevenir la reventa de entradas.

Noticia relacionada: Así Reaccionó BTS al Ver a 50 Mil Armys que Esperaron Horas por un Saludo en el Zócalo de CDMX.

Video: ARMY Viaja Desde Toronto a México para el Concierto de BTS

Alternativas viales

En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad para garantizar el libre tránsito de los automovilistas y peatones, y el control de estacionamiento en las vías de acceso, durante la llegada de los asistentes, el desfogue y hasta el término total del evento.

Sobre este tema, la SSC compartió un mapa con las alternativas viales para llegar al estadio:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente Avenida Francisco del Paso y Troncoso

Presidente Plutarco Elías Calles

Avenida Té

Eje 4 Oriente Canal Río Churubusco

#BoletínSSC | #OPERATIVO | Con motivo del evento musical denominado “BTS World Tour 'Arirang' in México City”, la #SSC de la #CiudaddeMéxico, realizará un dispositivo de seguridad y vialidad, en el @EstadioGNP Seguros, ubicado en la alcaldía @IztacalcoaL, con la finalidad de… pic.twitter.com/jI6IIdrMU5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 7, 2026

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb