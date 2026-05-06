Mapa Concierto de BTS en México: ¿A Qué Hora Empieza y Abren las Puertas del Estadio GNP?

Atención, Armys. Este 7 de mayo es el primero de tres recitales que ofrecerá la banda surcoreana de k-pop en el Estadio GNP de Ciudad de México. Para que no te ganen las prisas y estés a tiempo para disfrutar de toda la experiencia, en N+ compartimos a qué hora empieza el concierto de BTS en México este jueves, así como el horario de apertura de puertas VIP y Generales.

El concierto se da luego de que alrededor de 50 mil integrantes del Army de BTS se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México para escuchar a sus ídolos hablar español y enviar mensajes de amor y agradecimiento a todas sus fans.

La visita de la banda compuesta por Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, RM , Jimin y V se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció la mañana de este miércoles la visita de BTS a Palacio Nacional en preparación para los conciertos de mayo.

Video: BTS Habla Espanol ARMY Mexico Zocalo Palacio Nacional Video Mensaje

¿A qué hora empieza el concierto de BTS en el Estadio GNP de CDMX?

Si bien en una nota previa ya te dimos a conocer los objetos permitidos y los que no puedes llevar al Estadio GNP de Ciudad de México, ahora te compartimos el horario exacto en el que está previsto que dé inicio el concierto de la banda de k-pop.

El primer concierto iniciará a las 8 de la noche de este jueves 7 de mayo de 2026.

Ten en cuenta que todos los asientos del concierto están numerados. Sin embargo las gradas para papás y mamás que acompañan a sus hijos al concierto son de cupo limitado.

Y, ¿A qué hora abren las puertas del Estadio GNP a las Army?

De acuerdo con la cuenta Ocesa K-Pop las puertas para personas con boletos VIP abren a las 3:00pm, mientras que las puertas para el público en general abren a las 4:30 horas.

De acuerdo con esta información oficial el soundcheck VIP iniciará a las 4:00pm, por lo que tienes tiempo de organizarte para llegar sin contratiempos al estacionalidad ubicado en la alcaldía Iztacalco de Ciudad de México.

Recuerda que el Check IN VIP será de 10:00am a 3:45pm, mientras que por segundo día consecutivo se realizará la venta de la mercancía oficial de la banda de K-Pop en punto de las 10:00am.

Mapa de Accesos al Estadio GNP por concierto de BTS en México Hoy

Así que para que no tengas contratiempos para llegar hasta el acceso que te corresponde, en N+ te compartimos el mapa de accesos que dio Ocesa K-pop.

Allí debes ubicar la sección que viene en tu boleto, así como el tipo de entrada:

Acceso A, B, C, C, E y F

Pit Lane

Puerta 15

Puerta 6

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

La agrupación surcoreana tiene agendados tres conciertos en México como parte de su gira BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' para los días jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026.

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