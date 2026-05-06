¿Qué Dijeron BTS y Sheinbaum desde Balcón de Palacio Nacional? Así Fue el Saludo a Army México

Acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum, los integrantes de la agrupación de k-pop BTS saludaron a sus fanáticos desde el balcón de Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo.

Los siete integrantes de la banda surcoreana se dirigieron a los más de 20 mil fans que se dieron cita en la plancha del Zócalo en medio de la segunda onda de calor.

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¿Qué dijeron los integrantes de BTS a sus fans?

"Somos BTS, muchas gracias por recibirnos. No podemos esperar el show de mañana", dijo el líder de la agrupación RM. "¿Nos extrañaron? Gracias por admirarnos mucho", añadió.

Por su parte, la mandataria dijo que les pidió que regresaran el próximo año. "Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur", tuiteó momentos más tarde.

La agrupación surcoreana se encuentra de visita en México como parte de su gira mundial "ARIRANG", para la que tienen programados tres conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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