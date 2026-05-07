Detienen a Yael “N”, Sujeto que Reportó a su Madre Desaparecida en Col. 20 de Noviembre, CDMX

La desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, sigue bajo investigación, aunque este 7 de mayo de 2026, se confirmó la detención de Yael "N", hijo de la mujer, debido a su presunta participación en la desaparición de su mamá; esto se sabe del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, Teresa Molina desapareció el 25 de abril, no obstante, su hijo hizo el reporte ante la Fiscalía de CDMX, hasta el 1° de mayo, por lo que de inmediato comenzaron con las indagatorias para localizarla. El joven de 21 años de edad, argumentó que la denuncia la realizó días después porque pensó que su mamá estaba de viaje.

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Como parte de las diligencias, se realizó un cateo por Policías de Investigación (PDI), en la vivienda de Teresa, ubicada en el número 286 de la calle Grabados, en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

Durante las investigaciones, encontraron indicios clave para dar con el paradero de Teresa Guadalupe, quien es trabajadora de una empresa de telecomunicaciones.

¿Qué pasó con Teresa Guadalupe Molina Hernández?

El equipo de N+ estuvo apenas ayer en las inmediaciones de su vivienda y conversó con Yael “N”, quien es hijo único de Teresa. El joven relató, en exclusiva, que esta situación era bastante compleja para él, ya que vivían juntos.

“Es un golpe muy fuerte para mi, yo al depender completamente de ella, al estar en un momento en el que no sé nada, no me dan una información más amplia”, dijo en entrevista.

Asimismo, comentó que su mamá estaba en una etapa de jubilación y tenía ganas de viajar-

“Ella ya estaba en una etapa cercana a la jubilación y su objetivo era viajar”.

También destacó que ambos atravesaban un momento positivo antes de la desaparición. Rechazó las versiones sobre problemas recientes y aseguró que vivían una etapa de estabilidad y mejora familiar.

“Todo iba mejorando y, de la nada, sucede esto”, expresó a las cámaras de N+, un día antes de su detención.

Video: Detienen a Yael ‘N’, Acusado por Desaparición de Teresa Molina, su Madre

¿Por qué detuvieron a Yael “N”, hijo de Teresa Guadalupe Molina Hernández?

La detención de Yael “N”, hijo de Teresa Guadalupe Molina Hernández, se realizó este jueves. Las autoridades confirmaron que el hombre de 21 años de edad, es investigado por el delito de desaparición por particulares.

Lo anterior, porque durante las diligencias hallaron un video que captó el momento en el que Teresa ingresó a su vivienda, pero no se le vio salir.

El caso comenzó a tomar relevancia después de que compañeras de trabajo notaran su ausencia y contactaran a la familia, lo que encendió las alertas sobre una posible desaparición.

Además, los vecinos señalan que el 25 de abril, día en que fue vista por última vez, escucharon lamentos y quejidos provenientes de la vivienda ubicada en la colonia 20 de Noviembre.

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