Línea 5 del Metro CDMX Reanuda Servicio en Todas las Estaciones tras Falla en Vías, ¿Cómo Quedó?

La Línea 5 del Metro CDMX ya reanudó el servicio en todas las estaciones luego de una falla en la zona de vías en el tramo Hangares-Terminal Aérea. ¿Cómo se originó el problema?

De acuerdo con las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), las estaciones que resultaron afectadas por la revisión y corrección en una barra guía ya operan con normalidad en ambos sentidos, es decir, dirección Pantitlán y Politécnico.

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"Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 5, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio", confirmó el STC.

Asimismo, el director del Metro CDMX, Adrián Ruvalcaba, confirmó el paso de trenes de manera continua a través de un video en sus redes sociales.

"Agradezco la pronta atención del personal de Vías y de las distintas áreas que participaron en los trabajos", añadió.

Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 5 del @MetroCDMX en toda su extensión, de Politécnico a Pantitlán.

Agradezco la pronta atención del personal de Vías y de las distintas áreas que participaron en los trabajos.

A las personas usuarias, lamentamos el inconveniente… pic.twitter.com/h84tLlwQ4w — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 8, 2026

Finalmente, se disculpó con los usuarios afectados que tuvieron que buscar rutas alternas para llegar a sus casas, debido a que la falla en la Línea 5 se presentó en plena hora pico.

"A las personas usuarias, lamentamos el inconveniente y agradecemos su comprensión", dijo.

¿Qué pasó en la Línea 5 del Metro CDMX?

Los problemas en la Línea 5 del Metro CDMX comenzaron la noche de este 7 de mayo de 2026, cuando las autoridades indicaron que se aplicaría servicio provisional en el tramo de Pantitlán a Oceanía, luego de que se presentara una afectación a una barra guía ocasionada por "la dilatación de elementos provocada por las altas temperaturas".

Por lo tanto, cientos de usuarios tuvieron que esperar más de 30 minutos para poder abordar una unidad de RTP de servicio provisional. Asimismo, se registraron empujones y desesperación para conseguir un espacio en los camiones.

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EPP