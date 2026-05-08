¿Cuándo Inicia la Temporada de Lluvias en México? Conoce si el Día de las Madres Usarás Paraguas

Conforme avanza el 2026 y las temperaturas elevadas afectan a gran parte del país, la duda de los internautas es cuándo inicia oficialmente la temporada de lluvias en México y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el periodo de lluvias varía con la región geográfica, pero a nivel nacional ocurre de junio a noviembre.

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¿Cuándo comienzan las temporadas de ciclones?

La temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico inicia oficialmente el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio. En ambas regiones finaliza el 30 de noviembre.

¿Llegan las lluvias y ya no se sentirá calor?

Llegada de lluvias 2026 en México. Foto: Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable

El inicio y duración de la canícula varía; esta puede iniciar en junio y extenderse hasta septiembre.

¿Cómo ayudan los vientos para la lluvia?

El inicio y duración del monzón es variable, a partir de la segunda quincena de junio comienza la vigilancia para los estados del noroeste del país debido a un cambio en el patrón de los vientos, lo que favorece el desarrollo de lluvias.

Así estará el clima en México el 10 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el Día de las Madres que prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose el siguiente clima:

Onda de calor

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Sonora

Baja California Sur

A pesar de las elevadas temperaturas se espera el nuevo frente frío que recorrerá el norte y noreste del país, e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste y oriente del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el centro y sureste de México; pronosticándose el día domingo lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí.

¿Dónde habrá lluvias el Día de las Madres?

Se esperan lluvias e intervalos de chubascos con rachas fuertes de viento sobre entidades del noroeste y norte. Por otro lado, la amplia circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el mar Caribe, originará lluvias aisladas en:

Península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Domingo 10 de mayo:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

San Luis Potosí

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Tamaulipas

Querétaro

Guanajuato

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Edomex

CDMX

Morelos

Tlaxcala

Guerrero

Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Michoacán

Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Quintana Roo

Yucatán

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Con información de N+

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