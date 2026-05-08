Lluvia en CDMX Hoy: Activan Alerta Amarilla por Tormenta con Granizo y Metro Presenta Retrasos

Una tormenta con granizo avanza sobre la Ciudad de México la tarde de este viernes 8 de mayo de 2026, provocando afectaciones tanto en el transporte público como en la movilidad.

Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:45 y las 18:00 horas de este viernes.

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Derivado de esta tormenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones:

Álvaro Obregón,

Azcapotzalco,

Benito Juárez,

Cuauhtémoc,

Cuajimalpa,

Gustavo A. Madero,

Iztacalco, Iztapalapa,

Miguel Hidalgo y

Venustiano Carranza

En tanto, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en toda la red. "Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", informó vía la red social X.

Medidas de protección para la población

Ante la activación de la Alerta Amarilla, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; y barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Así como apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Activan Alerta Amarilla también por vientos

La SGIRPC-CDMX también activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del viernes en las demarcaciones:

Azcapotzalco,

Benito Juárez,

Coyoacán,

Cuauhtémoc,

Gustavo A. Madero,

Iztacalco,

Iztapalapa,

Miguel Hidalgo,

Tláhuac y

Venustiano Carranza.

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