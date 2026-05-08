Atacan a Balazos a Elementos de SSPC en Sinaloa; García Harfuch Reporta 2 Agresores Muertos
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que los agentes fueron agredidos durante un operativo en Culiacán
Harfuch informó que durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, personal de la SSPC México fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva relacionada con la privación de personas ya liberadas.
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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados por civiles armados en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, hoy 8 de mayo de 2026.
En un mensaje en redes sociales, el funcionario federal detalló que la situación fue controlada y reportó, de manera preliminar, una persona detenida y dos agresores muertos durante los hechos.
De acuerdo con García Harfuch, el ataque armado ocurrió mientras personal de seguridad investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados.
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Decomiso de armamento
Adicionalmente, dio a conocer que se logró el aseguramiento de armamento:
- 5 armas largas.
- 41 cargadores.
- Una granada.
- Chalecos tácticos.
- Placas vehiculares.
- Una camioneta con la leyenda “MF”.
“El despliegue operativo continúa en la zona para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables. La investigación sigue en curso”, añadió.
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En una acción operativa realizada en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días… pic.twitter.com/Wa6UB7iEZp— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 8, 2026
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Con información de N+.
spb