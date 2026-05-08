Atacan a Balazos a Elementos de SSPC en Sinaloa; García Harfuch Reporta 2 Agresores Muertos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados por civiles armados en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, hoy 8 de mayo de 2026.

En un mensaje en redes sociales, el funcionario federal detalló que la situación fue controlada y reportó, de manera preliminar, una persona detenida y dos agresores muertos durante los hechos.

De acuerdo con García Harfuch, el ataque armado ocurrió mientras personal de seguridad investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados.

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Decomiso de armamento

Adicionalmente, dio a conocer que se logró el aseguramiento de armamento:

5 armas largas.

41 cargadores.

Una granada.

Chalecos tácticos.

Placas vehiculares.

Una camioneta con la leyenda “MF”.

“El despliegue operativo continúa en la zona para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables. La investigación sigue en curso”, añadió.

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En una acción operativa realizada en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días… pic.twitter.com/Wa6UB7iEZp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 8, 2026

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Con información de N+.

spb