Inicio Nacional Seguridad Atacan a Balazos a Elementos de SSPC en Sinaloa; García Harfuch Reporta 2 Agresores Muertos

Atacan a Balazos a Elementos de SSPC en Sinaloa; García Harfuch Reporta 2 Agresores Muertos

|

N+

-

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que los agentes fueron agredidos durante un operativo en Culiacán 

Harfuch informó que durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, personal de la SSPC México fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva relacionada con la privación de personas ya liberadas.

Harfuch informó que durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, personal de la SSPC México fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva relacionada con la privación de personas ya liberadas.

COMPARTE:

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados por civiles armados en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, hoy 8 de mayo de 2026.

En un mensaje en redes sociales, el funcionario federal detalló que la situación fue controlada y reportó, de manera preliminar, una persona detenida y dos agresores muertos durante los hechos.

De acuerdo con García Harfuch, el ataque armado ocurrió mientras personal de seguridad investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados.

Video relacionado: Jornada Violenta en Sinaloa: Homicidios, Robo de Vehículos y Casa Incendiada.

Decomiso de armamento

Adicionalmente, dio a conocer que se logró el aseguramiento de armamento:

  • 5 armas largas.
  • 41 cargadores.
  • Una granada.
  • Chalecos tácticos.
  • Placas vehiculares.
  • Una camioneta con la leyenda “MF”. 

“El despliegue operativo continúa en la zona para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables. La investigación sigue en curso”, añadió.

Video relacionado: Violencia en Sinaloa: Atacan Vivienda en Culiacán e Investigan 4 Asesinatos en Últimas Horas.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb

Violencia en Sinaloa
Inicio Nacional Seguridad Balacera culiacan sinaloa garcia harfuch ataque policias detenido muertos operativo