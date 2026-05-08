Detienen a Humberto Nava Genera, Líder del Sindicato de la FGR, en CDMX, ¿De Qué lo Acusan?

Humberto Nava Genera, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR), fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía Coyoacán, CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención del hombre de 68 años de edad, se llevó a cabo en inmediaciones de la colonia El Rosedal, por lo que luego de darle a conocer sus derechos fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

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“Cabe señalar que el detenido se identificó con una credencial que lo acredita como personal de una institución de justicia”, confirmaron las autoridades.

El sospechoso se identificó como líder de la organización sindical, de la cual ha estado al frente desde hace casi ya 33 años, así lo indica el portal del SNTFGR.

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¿Por qué detuvieron a Humberto Nava Genera?

La SSC explicó que la detención ocurrió luego de que fueron solicitados por un hecho de violencia en la alcaldía Coyoacán, por está razón, se dirigieron al lugar para verificar la situación.

En el lugar, ubicado en el cruce de las avenidas Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, se entrevistaron con una mujer de 51 años de edad, quien presentaba visibles lesiones en el rostro.

“Mencionó que su pareja sentimental la golpeó derivado de una discusión, por lo que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia”, indicó.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la mujer con una lesión por contusión con herida de aproximadamente dos centímetros en la frente del lado derecho más hematoma, sin requerir traslado hospitalario.

Debido al caso de violencia familiar, también acudió una unidad de apoyo de Atención de Violencia de Género / Violencia Contra la Mujer, cuyo personal orientó a la afectada a recibir apoyo legal y psicológico en las instalaciones correspondientes.

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