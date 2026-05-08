Muere Roberto Ávila Tinoco, Asesor del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, ¿Qué Pasó?

Roberto Ávila Tinoco, asesor del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, perdió la vida junto a su hermano en un fuerte accidente carretero. El funcionario siempre apoyó la gestión del alcalde municipal, Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la carretera Morelia-Pátzcuaro, cuando el vehículo en el que viajaba junto a su familiar, se impactó contra un tráiler a la altura del kilómetro 14.

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Luego del fuerte accidente, los servicios de emergencia fueron alertados, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona. Los paramédicos y elementos de Protección Civil se percataron de que era necesario equipo especial para poder liberar a las personas.

Debido a que el automóvil prácticamente quedó debajo de la caja de la unidad de carga. Al interior del auto, dos hombres fueron diagnosticados sin signos vitales, mientras que una tercera persona se encontraba atrapada entre los fierros de la carrocería.

Una vez que realizaron las maniobras correspondientes para liberar a la persona lesionada, determinaron que, debido a su estado de salud, era urgente su traslado hacia un hospital. En tanto, al lugar llegaron elementos de la Fiscalía de Michoacán, con la finalidad de llevar a cabo las primeras indagatorias y hacer el levantamiento de los cuerpos.

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¿Quién era Roberto Ávila Tinoco?

Más tarde se confirmó la identidad de las personas fallecidas: Roberto Ávila Tinoco, asesor del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, y Hugo Ávila Tinoco, ambos abogados de profesión.

El Gobierno de Uruapan confirmó la información a través de sus redes sociales, donde también aprovechó el espacio para lamentar el fallecimiento del funcionario.

“Con profundo pesar, el Gobierno Municipal de Uruapan, que preside la alcaldesa Grecia Quiroz, lamenta el sensible fallecimiento del Lic. Roberto Ávila, quien dejó huella por su entrega, compañerismo y calidad humana durante su paso por el Ayuntamiento”, confirmó.

Se sabe que Roberto Ávila Tinoco estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de dedicarse a la política, era titular del Despacho Jurídico Ávila Tinoco y Asociados.

También formaba parte del Movimiento del Sombrero, liderado por Carlos Manzo, quien fue asesinado en noviembre de 2025, durante un evento por Día de Muertos.

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