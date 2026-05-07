Grecia Quiroz Denuncia que Exalcalde de Uruapan No Acudió a Fiscalía de Michoacán por Caso Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, asesinado durante el Festival de las Velas en Michoacán, el pasado 1 de noviembre, señaló en sus redes sociales que el exedil Ignacio Campos, no acudió a la fiscalía de Michoacán, pese a ser citado a declarar.

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En un mensaje, Grecia Quiroz, escribió:

"Se hace de conocimiento para la ciudadanía que el día de ayer el ex Presidente Municipal de Uruapan Michoacán fue citado en La Fiscalía General del Estado para rendir declaración el cual NO asistió sin justificar el porqué de su inasistencia".

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Quiroz indicó que el exalcalde "debe presentarse de manera presencial en la Fiscalía". Y aseguró que seguriá informando.

Grecia Quiroz crítica seguridad a Rubén Rocha

Ayer en redes sociales, la alcaldesa cuestionó la seguridad que se le brinda al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha. Acompañó el mensaje con una imagen de Rubén Rocha Moya y de Carlos Manzo, y escribió:

“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera”.

Quiroz expresó que la falta de protección a Carlos Manzo dejó a su familia a la deriva y acusó que por no pertener a un movimiento político lo ignoraron.

“Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político; te ignoraron y te dejaron solo”.

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