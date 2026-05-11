Pachuca vs Pumas: Fechas y Horarios de los Partidos de Ida y Vuelta de Semifinales de la Liga MX

¡La antesala de la gran final de la Liga MX ya tiene horarios! Luego de unos vibrantes Cuartos de Final, este lunes 11 de mayo de 2026 se dieron a conocer las fechas y horas oficiales en los que se llevarán a cabo los partidos de ida y vuelta de las semifinales del Clausura 2026.

Así que, para que hagas espacio en tu agenda, aquí te damos a conocer todos los detalles de los encuentros que tendrán Pachuca vs Pumas, quienes lucharán por clasificar a la final del torneo esta semana.

Además, para que no te pierdas ningún detalle, puedes ver esta nota con toda la información de los cuatro equipos que disputarán el gran pase a la final de la “Fiesta Grande” del futbol mexicano, de la cual quedaron eliminados Toluca, América, Tigres y Atlas.

De igual manera, en N+ te presentamos la información sobre la otra llave, Chivas vs Cruz Azul, de acuerdo con los horarios dados a conocer hoy por la Liga MX.

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Fechas y horarios del Pachuca vs Pumas

La ida se jugará el jueves 14 de mayo 2026 en el Estadio Hidalgo , a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

se jugará el jueves 14 de mayo 2026 en el , a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La vuelta se jugará el domingo 17 de mayo 2026 en el Estadio Olímpico Universitario (CU) a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Así, Pachuca vs Pumas animarán una de las semifinales de la Liguilla. El conjunto universitario logró su clasificación tras eliminar al América en un partido de infarto; además, llegó como líder de la fase reglar. Mientras que Los Tuzos del Pachuca despacharon al bicampeón Toluca y llegaron en la cuarta posición.

La otra llave será Chivas vs Cruz Azul, que disputarán el partido de ida el miércoles 13 de mayo 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, y el encuentro de vuelta en el Estadio Jalisco el sábado 16 de mayo 2026 a las 19:07 horas.

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La Final de la Liga MX 2026

Los partidos para definir al campeón de la Liga MX están programados para disputarse el 21 y 24 de mayo de 2026, mientras que los horarios se anunciarán una vez que se conozca a los finalistas del Clausura 2026.

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Con información de N+.

spb