Barcelona Reúne a 750 mil Personas en el Desfile de los Campeones de LaLiga 2026

Unas 750 mil personas, según el departamento de policía, ovacionaron al Barcelona FC durante el desfile de los Campeones, este lunes 11 de mayo. Las multitudes ovacionaron a los jugadores del Barça, que viajaban sobre un autobús descubierto por las calles de la ciudad luego de que el domingo vencieron al Real Madrid para sellar el título de LaLiga 2026.

Una multitud, compuesta en su mayoría por niños y jóvenes, inundó el centro de la capital catalana, se trepó a los balcones y hasta se subió a las paradas de autobús para festejar con sus ídolos, que cantaron y bailaron durante el recorrido.

Noticia relacionada: ¡Barcelona es Campeón de LaLiga 2026!

El recorrido inició en el Camp Nou a media tarde y estuvo cinco horas recorriendo el centro de la ciudad para regresar de nuevo al estadio. Todos los jugadores portaban una playera conmemorativa con el lema "una forma de ser, una forma de ganar".

La jornada arrancó con la foto de la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva alrededor de los trofeos, con el entrenador Hansi Flick flanqueado por el presidente electo, Joan Laporta.

Video: "El Real Madrid No Tiene ese ADN de Juego como el Barcelona": Majo González

Desfile de campeones en Barcelona: Lamine Yamal fue el más ovacionado

Hansi Flick, ataviado con lentes de sol y una gorra, estuvo sonriente, lanzando besos y saludos a la afición. Una actitud festiva compartida por Robert Lewandowski, que fue de uno los más animados y de los protagonistas de la tarde.

Pero el centro de todas las miradas, el nombre más repetido en las camisetas, era Lamine Yamal, que tuvo palabras de agradecimiento: "La afición siempre está con nosotros, les amamos. Éste es el club de nuestra vida. Tenemos que valorar cada título, porque no es fácil. Hemos pasado años muy malos, pero ahora estamos disfrutando mucho".

"Es la mejor fiesta del mundo. Disfrutar de esto cada temporada es un espectáculo. Somos los mejores", aseguró Raphinha, con la bandera brasileña atada a la cintura, mientras que Araujo, con la de Uruguay también encima, dijo que hay equipo para "dar muchas más alegrías" en el futuro.

Frenkie De Jong, por su parte, apuntó al "hambre" para ganar la Champions: "Es el título que queda pendiente y lo daremos todo para lograrlo".

Asimismo, en el desfile no faltaron los guiños al eterno rival: entre el público se vieron conos -en referencia al técnico Álvaro Arbeloa-, balones de playa -en alusión a Vinicius- y unos guantes de boxeo acompañados por una fotografía de Federico Valverde.

Se trató de una jornada redonda para el barcelonismo, que ha recuperado la alegría y la identificación con un equipo joven que, esperan, aún depare muchos éxitos tras ganar cinco títulos de ocho posibles bajo el mando del entrenador Hansi Flick.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC