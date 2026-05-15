¿Va Chivas vs Cruz Azul Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Vuelta de Semifinal de Liga MX 2026

Se define el primer finalista de la Liguilla del Clausura 2026, y si aún no sabes dónde ver el Chivas vs Cruz Azul en vivo, acá te decimos si la vuelta pasa por un canal de TV Abierta en México y si cuenta con transmisión online gratis para que no te pierdas el partido de Semifinales de la Liga MX.

El Guadalajara y La Máquina dejaron todo para la vuelta, luego de empatar 2-2 en el Estadio Banorte de CDMX con goles de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda para los rojiblancos y de Carlos Rodríguez y Ebere para los celestes, por lo que la eliminatoria está abierta para cualquiera.

Sin embargo, Cruz Azul está obligado a ganar en el partido de vuelta para avanzar a la Final de la Liga MX, ya que las Chivas cuentan con ventaja al terminar en mejor posición en la tabla general, de ahí que el empate favorezca al Rebaño.

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¿A qué hora juega Chivas vs Cruz Azul vuelta?

El segundo partido de la Semifinal entre el Guadalajara y La Máquina se jugará este sábado 16 de mayo de 2026 a las a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco. Estos son los horarios del Chivas vs Cruz Azul en diferentes ciudades en México:

6:07 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora. 7:07 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León. 8:07 pm en Cancún, Quintana Roo.

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Este será el juego en el que se defina al primer finalista de la Liga MX 2026, ya que la vuelta de la otra Semifinal entre Pumas y Pachuca se disputará el domingo 17 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario (CU).

¿Pasa gratis el Chivas vs Cruz Azul por canal de TV?

Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el partido de vuelta de las Semifinales de Liga MX, ya que ningún canal de TV Abierta va a pasar la transmisión en vivo gratis en México y tampoco tendrá cobertura en televisión de paga. De ahí que la única manera de verlo será por internet.

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Dónde ver: ¿Hay transmisión del Chivas vs Cruz Azul online gratis?

Si quieres ver la transmisión de la Semifinal de vuelta de la Liga MX por internet tienes que saber que no es gratis, ya que la única opción de mirar el encuentro de la Liguilla es por una app de streaming que requiere de suscripción.

De esta manera, si no tienes forma de ver el partido Chivas vs Cruz Azul en vivo este sábado 16 de mayo, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que sepas cómo van y el resultado del equipo que jugará la Gran Final de la Liga MX Clausura 2026.

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