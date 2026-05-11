Designan Árbitros para Semifinales de Ida en el Clausura 2026: ¿Quiénes Pitarán?

Una vez que se revelaron los horarios y fechas de las semifinales del Torneo Clausura 2026, la Liga MX también dio a conocer este lunes 11 de mayo a los árbitros designados para los juegos de ida, que son Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas. Estos son los detalles.

El partido Cruz Azul vs Chivas, correspondiente a la semifinal de ida, se disputará el miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte de la CDMX.

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Mientras que el duelo Pachuca vs Pumas será en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos, el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Semifinales Liga MX 2026: ¿Quiénes Son Luis Enrique Santander y Maximiliano Quintero, Árbitros para Partidos de Ida?

Los responsables de la Liga MX, en conjunto con la Comisión de Árbitros, designaron al silbante Maximiliano Quintero Hernández como juez principal del encuentro Cruz Azul vs Chivas.

Maximiliano Quintero será apoyado por José Ibrahim Martínez Chavarría y Jair de Jesús Sosa García como abanderados, en tanto que Vicente Jassiel Reynoso Arce será el cuarto árbitro.

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Para el partido Pachuca vs Pumas, la Comisión de Arbitraje decidió que el experimentado Luis Enrique Santander fuera el juez central, apoyado en las bandas por Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto. El cuarto árbitro será Jorge Abraham Camacho.

Los silbantes para los duelos de vuelta de semifinales aún no se dan conocer, pero se prevé que sea en breve cuando se hagan las designaciones por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Hay que señalar que los árbitros han sido muy cuestionados, luego de algunas decisiones polémicas en la Liguilla del Torneo Clausura 2026. En la serie entre Cruz Azul y Atlas hubo dos penales muy rigurosos, a favor de uno y otro equipo.

Y en la eliminatoria Pumas vs América se marcaron 4 penas máximas a favor de Las Águilas, dos de ellas muy dudosas.

Además, en la semifinal de vuelta Pachuca vs Toluca se marcó un penal inexistente contra los Diablos Rojos, mismo que marcó el rumbo del partido y de la eliminatoria.

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Con información de N+

RGC