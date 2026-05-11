¿Cuándo Se Juega América vs Monterrey Femenil? Fechas y Horarios de la Final de Liga MX 2026

Este lunes 11 de mayo la Liga MX femenil reveló que ya quedaron definidos los días y horarios en que se disputarán los partidos de ida y vuelta de la gran final del Torneo Clausura 2026. El duelo América vs Monterrey ya tiene fecha y sedes. A continuación lo detalles:

La final de ida Monterrey vs América será el jueves 14 de mayo a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Gigante de Acero, casa de las Rayadas.

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Mientras que la final de vuelta está pactada para jugarse el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Ciudad de los Deportes, nido de las azulcremas.

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América vs Monterrey: ¿Cómo lograron llegar a la gran final del Clausura 2026?

Las futbolistas del América avanzaron a la gran final luego de pasarle por encima al Toluca. En la semifinal de ida dejaron encaminada la eliminatoria con un categórico 7-1 en casa de las escarlatas.

Y en la semifinal de vuelta nuevamente las azulcremas se impusieron 4-3 para un global de 11-4. Así que el América femenil llega con la moral muy en alto, luego de la goleada a las toluqueñas.

Por su parte, las Rayadas pasaron apuros para dejar en el camino al Pachuca femenil. En la semifinal de ida, las Diosas del Viento aprovecharon su localía para ganar 2-0 a las regias.

Sólo que las regiomontanas reaccionaron en la semifinal de vuelta para sacar una victoria con marcador de 4-1. Así que con global de 4-3 sellaron el pasaporte a la gran final del Torneo Clausura 2026.

Hay que recordar que por segunda ocasión el América femenil y las Rayadas se verán las caras en una final. Anteriormente fue en el Torneo Clausura 2024, cuando las regias se coronaron en tanda de penales (4-3), luego de empatar 2-2 en el global.

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Con información de N+

RGC