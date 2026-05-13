¿Juan Brunetta al América? Futbolista 'Borra' a Tigres en Redes Sociales

Tigres fue eliminado del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la instancia de los cuartos de final, a manos de Chivas. Sin embargo, el conjunto felino aún tiene un partido muy importante por delante, pues el próxmo 30 de mayo jugarán la gran final de la CONCACAF Champions Cup ante Toluca, pero Juan Brunetta ha sido tema de conversación por un tema de redes sociales a días del partido por el campeonato.

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Se han generado múltiples rumores alrededor del futbolista argentino de 29 años de edad, esto a raíz de que en su cuenta oficial de Instagram ya no aparece el texto que lo describía como jugador de Tigres. Aún así, el jugador no ha borrado ninguna de sus fotos con el equipo ni ha emitido un comunicado, por lo que su salida del equipo regiomontano no está asegurada.

¿América tiene interés en Juan Brunetta?

Luego de la eliminación del Club América del torneo Clausura 2026 en los cuartos de final, se ha comenzado a hablar sobre las posibles bajas y contrataciones que podría haber en el equipo de cara al próximo torneo. Uno de los jugadores que se ha rumoreado que podría interesar en Coapa es precisamente Juan Brunetta. Sin embargo, el equipo azulcrema no ha dado a conocer si el supuesto interés en el argentino es real.

En todo caso, Brunetta tiene contrato vigente con Tigres hasta diciembre de 2027 y su valor de mercado oscila los 7 millones de euros, esto de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Esto quiere decir que si América o cualquier otro club quisiera hacerse con los servicios del atacante felino, debería negociar primero con el equipo y pagar una cuota de transferencia.

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DB