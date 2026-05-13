¿Transmisión Pachuca vs Pumas Va Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Semifinal de Liga MX 2026

Se prenden las Semifinales de la Liguilla de la Liga MX 2026 y si aún no sabes dónde ver la transmisión del partido de Pachuca vs Pumas este jueves, acá te decimos si algún canal pasa el juego en vivo gratis por TV abierta en México u online para que no te pierdas el enfrentamiento de ida.

El futbol mexicano está en su punto máximo de emoción con los cruces de las 'Semis' de la Liga MX, que inician este miércoles y jueves con los partidos de ida, y en notas previas te traemos los horarios oficiales y los árbitros designados para los partidos en los que se jugarán los dos boletos a la Gran Final del futbol mexicano.

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¿A qué hora juega Pachuca vs Pumas?

El partido de ida de esta Semifinal de la Liga MX está programado para disputarse este jueves 14 de mayo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se jugará en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos de Pachuca.

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Mientras que la vuelta de las Semifinales, Pumas vs Pachuca, se jugará el domingo 17 de mayo 2026 a las 19:00 horas de CDMX en el Estadio Olímpico Universitario (CU) y será en este partido en el que se defina al segundo finalista de la Liga MX Clausura 2026.

Los Tuzos llegaron a esta instancia luego de despachar al bicampeón Toluca con un marcador global de 3-0, mientras que el club UNAM empató 6-6 con el América en el global, por lo que hizo válida su posición en la tabla para avanzar a las Semifinales.

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Por otra parte, la Semifinal Cruz Azul vs Chivas en la que se definirá al otro finalista de la Liga MX se disputará este miércoles a las 20:00 horas en el Estadio Banorte de la CDMX y la vuelta se jugará el sábado 16 de mayo 2026 a las 19:07 horas en el Estadio Jalisco.

¿Pasa gratis el Pachuca vs Pumas en vivo?

A los aficionados que buscan dónde ver el Pachuca vs Pumas les tenemos una mala noticia pues ningún canal en TV Abierta va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por una app de streaming de pago.

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La buena noticia es que la semifinal de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario sí pasará gratis por TV en México, ya que se podrá ver por la señal de Canal 5 en vivo o si lo prefieres también estará disponible en TUDN. Además el Pumas vs Pachuca tendrá transmisión online en ViX Premium, en el siguiente enlace: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2634960_MX.

¿Dónde ver Pachuca vs Pumas en vivo online?

Si no cuentas con ninguna opción para ver la transmisión de la Semifinal de ida, en N+ te traeremos el LiveBlog del Tuzos Pachuca vs Pumas online, con el minuto a minuto gratis en vivo, para que cheques cómo van, el resumen y quién ganó el juego de la Liga MX 2026.

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