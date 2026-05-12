¿Pasan Gratis el Cruz Azul vs Chivas en TV Abierta? Dónde Ver Semifinal de Ida de Liga MX 2026

La Liguilla de la Liga MX 2026 está llegando a su punto de máxima emoción, con juegos que nadie se quiere perder, y si aún no sabes en qué canal va el Cruz Azul vs Chivas, acá te decimos si pasa por TV en vivo gratis y dónde ver la transmisión del partido online, por las Semifinales de ida del Clausura 2026.

Luego de que se definieran los cruces de las 'Semis' de la Liga MX, se dieron a conocer las fechas y horarios oficiales, así como los árbitros designados para los partidos en los que se jugarán los dos boletos a la Gran Final del futbol mexicano.

Con esto ya está todo listo para que se jueguen los partidos de ida de las Semifinales del Clausura 2026, siendo el cruce más atractivo el de La Máquina contra el Guadalajara por ser dos de los equipos más populares del futbol mexicano.

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¿A qué hora es el Cruz Azul vs Chivas de ida?

El primer partido de la Semifinal de Liga MX ya tiene horario definido y se jugará este miércoles 13 de mayo 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro de ida tendrá a La Máquina como local en el Estadio Banorte, antes Azteca, de la CDMX.

Mientras que la Semifinal de vuelta Chivas vs Cruz Azul en el Estadio Jalisco se jugará el sábado 16 de mayo 2026 a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) y será en este partido en el que se defina al primer finalista de la Liga MX 2026.

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Cabe recordar que el Guadalajara llegó a esta instancia tras lograr la remontada ante Tigres con doblete de Sandoval, empatando el global 3-3 para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026, mientras que La Máquina selló su boleto luego de derrotar 1-0 al Atlas, dejando un marcador global de 4-2 en los Cuartos de Final.

¿En qué canal pasan Cruz Azul vs Chivas gratis?

Hay buenas noticias para todos los seguidores del futbol mexicano, ya que la Semifinal de ida se transmitirá por TV Abierta a través de la señal de Canal 5 en vivo, por lo que se podrá ver el Cruz Azul vs Chivas completamente gratis este miércoles.

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La transmisión del juego comenzará desde las 7:55 de la noche del centro de México y la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa. Si lo prefieres también puedes disfrutar del encuentro en TUDN.

Dónde ver transmisión online del Cruz Azul vs Chivas

El partido de ida de las Semifinales también lo podrás ver en vivo desde cualquier lugar en México con la aplicación de ViX, disponible para descargar en Smart TV y dispositivos móviles, como celulares o tablets. La transmisión por internet del Cruz Azul vs Chivas la puedes seguir contratando el paquete Premium.

Si ya cuentas con la app de ViX, aquí te dejamos el link directo de la transmisión online del partido entre La Máquina y el Gudalajara para que no pierdas tiempo buscándolo y disfrutes de toda la cobertura de Televisa: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2634962_MX.

Por @MiCanal5 @TUDNMEX y @VIX 📲🇲🇽https://t.co/04MkoCkTTJ se juega LA SEMIFINAL



Los favoritos al título quieren hacer historia en una serie que pinta espectacular🏆⚽️🤩 pic.twitter.com/Ff8u5vztCq — Redes TUDN (@redes_TUDN) May 12, 2026

También puedes seguir el minuto a minuto del Cruz Azul vs Chivas 2026 en el Liveblog de N+ para que no te pierdas de las mejores acciones de este juego de ida de las Semifinales de la Liga MX, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

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