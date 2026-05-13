Afectaciones por Cruz Azul vs Chivas Hoy en CDMX: Alternativa Vial por Partido de la Liga MX

¡Toma precauciones! Hoy, 13 de mayo, se llevará a cabo el partido de ida Cruz Azul vs Chivas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en inmediaciones del Estadio Banorte, donde se llevará a cabo este encuentro de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Por ello, aquí en N+ te damos a conocer las alternativas viales para llegar al estadio, así como los detalles del dispositivo de seguridad que implementará la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Cruz Azul vs Chivas hoy

El partido de ida de hoy, en el cual La Máquina será local, se jugará este miércoles a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que la SSC desplegará a 3 mil 356 policías como parte del operativo “Estadio Seguro”.

El objetivo, indicó la dependencia capitalina, es “resguardar la integridad física y patrimonial de los aficionados que asistan al partido de semifinal del torneo de Clausura 2026 entre los equipos Cruz Azul y Guadalajara, en el Estadio Banorte, ubicado en la alcaldía Coyoacán”.

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Despliegue de seguridad

De acuerdo con la SSC, el operativo de seguridad será integrado de la siguiente manera:

Mil 756 policías de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito.

Apoyados con 68 vehículos oficiales, 23 motocicletas y cinco grúas.

Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Helicóptero de los Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos de supervisión y prevención durante el encuentro.

Mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA), apoyados por 16 vehículos oficiales

Los agentes vigilarán las entradas, salidas, pasillos y zona de gradas, para que las acciones se realicen sin contratiempos en el coloso de Santa Úrsula.

Además, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantendrá recorridos de seguridad en las inmediaciones del estadio con el fin de prevenir la reventa de entradas, con el apoyo de un dron de la Unidad Águila.

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Alternativas viales

De igual manera, oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad en la zona para garantizar la movilidad en las inmediaciones del inmueble deportivo.

En redes sociales, la SSC además compartió las alternativas viales para los automovilistas:

Bulevar Gran Sur.

Anillo Periférico.

Santa Úrsula.

Santo Tomás.

Viaducto Tlalpan.

Alternativas viales ante partido en el Estadio Banorte hoy. Foto: SSC

Finalmente, la dependencia capitalina emitió recomendaciones para los aficionados que acudan al partido:

Usa ropa y calzado cómodos.

Ubica las salidas o rutas de emergencia.

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar.

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

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Con información de N+.

spb