¿Cuándo Jugarán Vikings vs 49ers, Partido de NFL en México 2026? Revelan Fecha en el Calendario

Grandes noticias para los aficionados mexicanos del futbol americano, pues se confirmaron los equipos que jugarán en el Estadio Banorte de CDMX: Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers, y la fecha oficial. Por ello, acá te decimos cuándo será el partido de la NFL en México 2026.

El calendario de la NFL 2026 está a punto de publicarse, sin embargo ya se han adelantado las fechas de juegos claves, siendo unos de estos los partidos internacionales que se jugarán en países como México, Australia, Brasil, Inglaterra, Alemania, Francia y España.

¿Cuándo es el juego de NFL en México 2026?

La NFL anunció que el juego en territorio mexicano, Vikings vs 49ers se disputará en la Semana 11 de la Temporada 2026, el 22 de noviembre, y tendrá horario estelar pues se jugará el domingo por la noche a las 7:20 pm (tiempo del centro de México).

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¡Vamos Vikings!



We're heading to Mexico City this year for a Week 11 @SNFonNBC matchup with the 49ers.https://t.co/JwRRQu6YHE pic.twitter.com/a2vTyAsNDA — Minnesota Vikings (@Vikings) May 13, 2026

Esta será la primera vez que los Minnesota Vikings jueguen en México, mientras que será la tercera ocasión que San Francisco 49ers visiten territorio azteca, ya que se han convertido en uno de los equipos tradicionales que juegan en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

Los 49ers fueron parte de la historia cuando en 2005 jugaron contra los Arizona Cardinals el primer partido internacional de temporada regular de la NFL, mientras que la segunda vez que pisaron territorio mexicano también fue contra los Cardinals en 2022.

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El calendario completo de la NFL 2026 se dará a conocer este jueves 14 de mayo a las 6:30 pm (tiempo del centro de México), en el que se conocerán las fechas exactas de todos los juegos de la próxima temporada.

¿Cómo registrarse para comprar boletos de la NFL México 2026?

La NFL abrió un registro para el partido en México 2026 Vikings vs 49ers, para que los aficionados interesados en comprar boletos puedan desbloquear su acceso anticipado a la preventa, además de tener información exclusiva sobre lanzamientos de merch, ofertas especiales y más.

Si te interesa hacer el registro para la preventa de boletos para el partido de la NFL en México, debes ingresar a este link: https://www.nfl.com/international/games/mexicocity2026roi y llenar los campos con tus datos personales. Ahí deberás escoger los boletos que te interesa comprar, las opciones son:

Boletos

Boletos + Hotel

Boletos + Hospitality

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