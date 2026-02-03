¿Cómo Comprar Boletos para Partido de la NFL en México 2026? Link de Registro para Preventa

La NFL anunció su regreso a México en 2026, e inmediatamente todos los aficionados del futbol americano desean saber cómo comprar boletos para el partido que se jugará en el Estadio Banorte, antes Azteca, de la CDMX y acá en N+ te traemos el link de registro para acceder a la preventa.

Luego de cuatro años de ausencia en nuestro país, la NFL dio a conocer que la Ciudad de México volverá a recibir un juego de temporada regular este año como parte de la agenda de nueve partidos internacionales, de los cuales se repetirá el juego en Madrid, España y debutará en París, Francia.

Pese a que aún no se sabe qué equipos disputarán el juego de la NFL en México 2026, se espera una alta demanda para comprar boletos, por lo cual es importante que los aficionados sepan cómo será el proceso para que se vayan preparando y aseguren su lugar en el partido de este año.

¿Cómo comprar boletos para la NFL en México 2026?

Luego del anuncio del regreso de la NFL a México, el siguiente paso será esperar a que se confirme qué equipos jugarán en el Estadio Banorte CDMX este año, lo cual se dará a conocer cuando salga el calendario de la temporada 2026, lo cual sucederá en el mes de mayo 2026, aproximadamente.

Una vez que se conozcan los equipos, se dará a conocer más información de la venta de boletos, la cual podría realizarse en Ticketmaster, como las veces anteriores que hubo partidos de la NFL en México, mientras que la preventa será exclusiva para clientes de Banorte.

Link de registro para preventa de boletos de NFL México 2026

La NFL abrió un registro para que los aficionados interesados en comprar boletos para el partido en México 2026 puedan desbloquear su acceso anticipado a la preventa, además de tener información exclusiva sobre lanzamientos de merch, ofertas especiales y más.

Si te interesa hacer el registro para la preventa de boletos para el partido de la NFL en México, debes ingresar a este link: https://www.nfl.com/international/games/mexicocity2026roi y llenar los campos con tus datos personales. Ahí deberás escoger los boletos que te interesa comprar, las opciones son:

Boletos

Boletos + Hotel

Boletos + Hospitality

Con esta información, los aficionados del futbol americano ya pueden hacer su registro para la preventa de boletos de la NFL en México e irse preparando para asegurar su lugar en el Estadio Banorte de la CDMX.

