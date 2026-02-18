San Francisco 49ers, Equipo Confirmado para Partido de NFL en México 2026: Posibles Rivales

Los San Francisco 49ers son el primer equipo confirmado para el partido de la NFL en México 2026, así lo dio a conocer la Liga este miércoles, revelando que el conjunto de la bahía de California jugará como local en el Estadio Banorte de la CDMX.

Hace solo unas semanas se confirmó el regreso de la NFL a México y ahora ya se sabe el equipo que fungirá como local, por lo cual, los fans ya pueden darse una idea de quién será su posible rival en territorio mexicano la próxima temporada.

¿Cuántas veces han jugado los 49ers en México?

Esta no será la primera vez que los San Francisco 49ers visiten México, ya que se han convertido en uno de los equipos tradicionales que juegan en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca. Siendo esta la tercera vez que disputarán un partido de temporada regular en CDMX.

Los 49ers fueron parte de la historia cuando en 2005 jugaron contra los Arizona Cardinals el primer partido internacional de temporada regular de la NFL, mientras que la segunda vez que pisaron territorio mexicano también fue contra los Cardinals en 2022.

Posibles rivales de los 49ers en México

El equipo contra el que jugarán los San Francisco 49ers en México aún no está confirmado, pero será alguno de los rivales a los que recibirá como local la próxima temporada, que son los siguientes:

Arizona Cardinals

Los Angeles Rams

Seattle Seahawks

Denver Broncos

Las Vegas Raiders

Philadelphia Eagles

Washington Commanders

Miami Dolphins

Minnesota Vikings

El rival de los 49ers en México podría darse a conocer en los próximos días o semanas, o incluso hasta que se dé a conocer el calendario de la temporada 2026, lo cual sucederá en el mes de mayo 2026, aproximadamente.

