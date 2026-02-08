¿Cuál es el Premio Económico que se Llevan los Jugadores por Ganar el Super Bowl?

El Super Bowl es uno de los espectáculos deportivos más vistos año con año, además de ser un fenómeno televisivo alrededor del mundo. Durante los últimos dos años, el partido que define al campeón de la NFL ha roto récords de audiencia y en 2025, el promedio fue de 127.7 millones de espectadores tan sólo en Estados Unidos. El dinero que se mueve en el futbol americano es enorme y un reflejo de ello son las grandes cantidades que se llevan los jugadores como premio por ganar el Súper Tazón.

Este año los ganadores fueron Halcones Marinos de Seattle, al imponerse a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la edición número 60 del Super Bowl. El partido fue muy emocionante y estuvo marcado, además, por la presentación musical de Bad Bunny en el show de medio tiempo.

Noticia relacionada: Bad Bunny Hace Historia: Los Mejores Momentos del Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026

¿Cuál es el premio económico para los ganadores del Super Bowl?

De acuerdo con datos del portal Fortune, este año habrá un aumento de 7 mil dólares, con respecto al año pasado, para cada miembro del equipo ganador, esto gracias a los términos del Convenio Colectivo de 2020 entre la Asociación de Jugadores de la NFL y la NFL. De esta manera, los jugadores que ganaron el Súper Tazón número 60 recibirán 178 mil dólares, lo cual equivale a poco más de 3 millones de pesos mexicanos.

Por su parte, los jugadores del equipo que pierde el partido se llevan una cantidad cercana a los 96 mil dólares, cantidad que el año entrante ascenderá a 103 mil dólates por jugador.

Ahora bien, no todos los jugadores reciben el premio económico completo, pues hay una serie de reglas para que eso suceda. La bonificación que se les entrega depende de su tiempo en la liga y su estatus en la plantilla. Esto quiere decir que los suplentes reciben una cantidad menor a la de los titulares. De hecho, algunos jugadores solo recibirán la mitad de las cantidades mencionadas.

Para que un jugador reciba el bono completo debe de:

Haber jugado al menos tres partidos previos durante la temporada regular o los playoffs y estar en la lista de activos o inactivos del equipo cuando se juega el Super Bowl.

Haber jugado al menos ocho partidos previos (temporada regular o postemporada), independientemente de si está en la lista de activos o inactivos.

Ser un jugador veterano que se lesionó durante la temporada regular, pero que aún tiene contrato vigente con el equipo.

En ese sentido, un jugador recibirá sólo la mitad del premio en estos casos:

Si ha jugado menos de tres partidos previos durante la temporada regular o los playoffs y está en la lista de activos o inactivos del equipo cuando se juega el Super Bowl.

Si no está en la lista de activos/inactivos, pero jugó entre tres y siete partidos durante la temporada regular o los playoffs.

Si es un jugador de primer año que se lesionó durante la temporada regular, pero aún tiene contrato.

Noticias recomendadas:

DB